Knappe Niederlage für TV Miesbach

Zu viele Chancen vergeben haben die Basketballer des TV Miesbach (in Orange) gegen den ASV Rott am Inn.

Basketball: Bezirksklasse Südost

Die Basketballer des TV Miesbach waren für den ASV Rott am Inn zu langsam, und das Glück fehlte bei der knappen Heimniederlage auch. Chance zur Wiedergutmachung gibt es bereits am Sonntag, wenn das nächste Heimspiel ansteht.

Miesbach – Zum ersten Saisonspiel in der Basketball-Bezirksklasse hatte der TV Miesbach Aufsteiger ASV Rott am Inn zu Gast. Da sich die Gäste gut verstärkt hatten, gingen die Miesbacher trotz der deutlich längeren Ligazugehörigkeit als leichter Außenseiter in die Begegnung.

Die Partie begann dann ausgeglichen. Beide Teams fanden früh den Weg zum Korb und konnten erfolgreich abschließen. Aber schon in dieser frühen Phase zeigte sich das Hauptproblem des TV: Der ASV war schneller auf den Beinen und leitete somit immer wieder blitzschnelle Angriffe ein. Das war auch der Grund, warum die Miesbacher nach der Halbzeit einen Zwölf-Punkte-Rückstand aufzuholen hatten.

In dieser Phase war es ausgerechnet Jugendspieler Emre Kaynak, der mit acht Punkten in Folge sein Team im Spiel hielt. So gingen die Miesbacher sogar mit 73:70 in Führung. Doch in der letzten Minute waren die Gäste in den entscheidenden Aktionen abgezockter, neun Sekunden vor Schluss lag der TV mit zwei Punkten zurück. Sowohl Markus Lux als auch Florian Fresser und Michael Jacobi hatten den Sieg in der Hand. Allerdings verfehlten alle drei. So verloren die Miesbacher ihr erstes Saisonspiel denkbar knapp mit 73:75. „Heute hat nicht Rott das Spiel gewonnen, sondern wir haben es verloren. Wir hatten alle Karten in der Hand,“ sagt Jacobi.

Am Sonntag, 15. Oktober, empfangen die Miesbacher die SG Töging/Jettenbach, die mit einem knappen Sieg und einer deutlichen Niederlage gestartet ist. Mit der Rückkehr von Marc Doll steht den Miesbachern dann auch wieder eine weitere Option zur Verfügung. „Marc wird uns mit Spielverständnis und Rebounds enorm helfen“, meint Spielertrainer Matthias Acher.

mm

TV Miesbach: Fresser (23 Punkte), Nagy (14), Jacobi (11), Acher (10), Kaynak (10), Lobinger (5), Lux, Sik, Rasho und Zoller.