Gemeinsam voll angreifen

Saisonstart Basketball-Bezirksliga Ost

So bündelt man die Kräfte: Die Basketballerinnen des TV Miesbach und TuS Holzkirchen starten als ein Team in die neue Bezirksliga-Saison.

Miesbach – Während die Basketballer des TV Miesbach noch zwei Wochen zur Vorbereitung haben, starten die Basketballerinnen bereits an diesem Sonntag in die neue Spielzeit. Um 13 Uhr ist der TSV 1880 Wasserburg III in der Halle der Mittelschule Gast. In der starken Vorsaison sorgte das junge Team als Aufsteiger in der Bezirksliga Ost für viel Furore und landete auf dem dritten Platz. Jetzt gilt es, diese Leistung zu bestätigen.

Einfach wird das jedoch nicht, der erste Gegner hat es in sich. In der Vorsaison haben sowohl Miesbach als auch Wasserburg ihr jeweiliges Heimspiel für sich entscheiden. Personell kann das Trainer-Duo Florian Waldherr und Martin Lobinger bis auf die im Urlaub weilende Anna Welschof aus dem Vollen schöpfen. Da sich dies aber nach einigen Wochen durch drei studiumsbedinge Abgänge ändern wird, haben die Verantwortlichen gehandelt und sich mit dem TuS Holzkirchen zusammengeschlossen, um die Kräfte zu bündeln. So bilden die beiden U18-Teams eine Spielgemeinschaft Holzkirchen/Miesbach und die Holzkirchner Frauen gehen künftig im orangen Miesbacher Trikot auf Punktejagd.

Gestern spielten sich die Basketballerinnen bei einem Vorbereitungsturnier in Haar noch mal ein, ehe am Sonntag um Punkte geht. Flügelspielerin Eva Hortmann freut sich auf die neue Saison: „Wir haben in der Vorbereitung intensiv gearbeitet und wollen voll angreifen.“

mm