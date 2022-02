Trügerische Aufgabe für den TV Miesbach

Nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen die Miesbacher Basketballer den WSV Glonn. © Thomas Plettenberg

Beim WSV Glonn sind die Basketballer des TV Miesbach favorisiert, doch auf die leichte Schulter nehmen sollten sie den Kontrahenten nicht.

Miesbach – Für die Basketballer des TV Miesbach steht am Sonntag in der Bezirksklasse das nächste Spiel auf dem Plan. Zu der in Ebersberg ausgetragenen Partie gegen den WSV Glonn reisen die Miesbacher mit Selbstvertrauen aus dem Heimsieg gegen Bad Aibling an.

Der WSV konnte bisher nur eines seiner drei Spiele gewinnen – dieses jedoch Rosenheim. Die TV-Korbjäger tun also gut daran, die Hausherren nicht zu unterschätzen und wollen wie schon beim Erfolg gegen Bad Aibling auf physische Spielweise setzen.

Bei dem einen oder anderen TV-Spieler zwickte es unter der Woche noch etwas in den Muskeln, am Sonntag soll aber ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung stehen, der den dritten Saisonsieg im Blick hat. Miesbachs Flügelspieler Daniel Frystacki sieht auch im verbesserten Setplay den Schlüssel zum Erfolg: „Wichtig ist, dass wir unsere Systeme konsequent durchspielen, dann ergeben sich immer wieder Möglichkeiten für gute Abschlüsse.“ mm