Wichtiger Heimerfolg für TV Miesbach

Neun Punkte steuerte Tamas Nagy (M.) zum Heimsieg der Miesbacher Basketballer bei. © MM

Im Rennen um die Relegation gelingt den Basketballern des TV Miesbach ein wichtiger Heimerfolg gegen den SV Seeon.

Miesbach – Ein ganz wichtiger Sieg ist Miesbachs Basketballern in der Bezirksklasse Südost Gruppe West gelungen: Ging das Hinspiel beim SV Seeon noch knapp verloren, gelang in heimischer Halle mit einem 79:57-Erfolg die ersehnte Revanche.

Von einem schnellen 0:6-Rückstand ließen sich die TV-Korbjäger nicht irritieren und agierten fokussiert. Aufbauspieler Alexander Adam brachte den TV mit mehreren Korberfolgen wieder in Führung und zeigte sich in der Defensive bissig – keine Spur davon, dass er und Tomas El-Accad am Vortag beim Spiel der U20 fast über die ganze Distanz gingen. Die ersten zehn Minuten gingen mit 25:20 an die Hausherren, und auch im zweiten Viertel zeigte sich Emre Kaynak von jenseits der 6,75-Meter-Linie zielsicher: Insgesamt verwandelte er vier Drei-Punkte-Würfe. Ein wichtiger Faktor waren auch die Aktionen in Korbnähe. Oft spielten die Miesbacher Center ihre Größenvorteile aus, um zu Punkten zu kommen. Zur Halbzeit stand es 46:33, und der Vorsatz, mit gleicher Energie weiterzumachen, zeigte Wirkung.

„Das war dieses Mal im dritten Viertel ein ganz anderes Gesicht als beim Spiel gegen Rosenheim“, zeigte sich Miesbachs Trainer Damir Hadziabdic zufrieden. Nun taten sich immer öfter Lücken in Seeons Abwehr auf, in die vor allem Mike Brunner stieß und mit seinem Zug zum Korb punktete. Dass das letzte Viertel dann ausgeglichen verlief, war nicht mehr entscheidend, und der TV konnte einen 79:57-Sieg einfahren.

Umso wichtiger wird dieser, da nun auch der direkte Vergleich an die Kreisstädter geht und im Hinblick auf die sich anschließenden Relegationsspiele eine gute Ausgangsposition wahrscheinlich ist. Diese soll im Spiel am kommenden Sonntag beim WSV Glonn noch untermauert werden. mm

TV Miesbach – SV Seeon 79:57 (46:33)

TV: Brunner 18, Kaynak 14, Adam 12, El-Accad 10, Nagy 9, Fresser 8, Meyer 2, Lobinger 2, Ludwig 2.