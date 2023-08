Basketball-WM: Landkreis-Sportler begeistert - „Tut der deutschen Sportseele gut“

Teilen

Hat bisher kein Spiel verpasst: Mike Brunner, der Vorzeigebasketballer vom TV Miesbach, ist von der WM 2023 mehr gefesselt, als von der NBA zu Nowitzkis Zeiten. © wed

Drei Spiele, drei Siege! Endlich begeistert eine Deutsche Nationalmannschaft mal wieder ganz Deutschland. Seit einer Woche finden die Basketball-WM in Japan statt und das deutsche Team sorgt für Euphorie.

Landkreis – Drei Spiele, drei Siege! Endlich begeistert eine Deutsche Nationalmannschaft mal wieder ganz Deutschland. Seit einer Woche finden die Basketball-Weltmeisterschaften in Japan statt und das deutsche Team sorgt dort für Euphorie. Wenn es am morgigen Freitag, 10.15 Uhr, für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gegen Georgien in der Zwischenrunde weitergeht, ist die Vorfreude riesig. Zu dominant marschierte Dennis Schröder & Co. mit Siegen gegen Japan (81:63), Australien (85:82) und Finnland (101:75) durch die Vorrunde. Deutschland gehört zu den heißesten Medaillien-Kandidaten. Wie die WM die Sportler im Landkreis begeistert und was sie vom deutschen Team noch erwarten, erzählen vier Basketball-Kenner im Wortlaut.

Mehr WM-Begeisterung als zu Nowitzkis Zeiten

Mike Brunner, TV Miesbach, der zur Zeit vielleicht beste Basketballer im Landkreis und lange Spieler und Trainer beim TuS Holzkirchen, sagt: „Es ist das erste Mal, dass ich mir wirklich alle deutschen Spiele angesehen habe. Das war noch nicht einmal zu Nowitzkis Zeiten so, dass ich immer wusste wann gespielt wird. Ich fiebere richtig mit und freu mich, den Jungs zuzuschauen. Es ist ein unglaublich geiler Basketball den sie spielen. Man hat schon im Vorfeld gesehen, wie das Team in sich gewachsen ist und hoffe, dass es noch viele Spiele gibt, die ich mir vormerken darf.“

Martin Lobinger, Abteilungsleiter und Spieler beim TV Miesbach, erzählt: „Ich verfolge das Turnier natürlich, auch wenn die Zeiten nicht gerade Arbeitnehmer-freundlich sind. Aber nachmittags wird alles noch mal aus der Konserve geholt. Die starke Leistung hatte sich schon angedeutet und ich glaube schon, dass da noch gut was möglich ist. Klar das Dennis Schröder hervorsticht, aber es macht die ganze Mannschaft einen tollen Eindruck. Schön wär’s, wenn es ins Viertel-Halbfinale ginge, dann sind die Spiele eher Nachmittag. Da könnte man sich dann im Team zusammenrufen auf ein Bier.“

Martin Lobinger, Spartenleiter beim TV Miesbach. © wed

Christoph Schmid, Holzkirchens Bürgermeister, ehemaliger Spieler und Trainer beim TuS Holzkirchen, sagt: „Ich verfolge das mit Spannung und finde es ganz großartig wie die spielen. Da hat sich wohl die Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren wirklich ausbezahlt. Schade aber, dass es momentan nicht die Wertschätzung bekommt, die ich mir wünschen würde. Weltmeisterschaften in Japan bedeutet halt leider, die spielen wann andere frühstücken oder schon arbeiten. Gordon Herbert hat offensichtlich ein Weg gefunden, wie er einen Haufen hochtalentierter Spieler zusammenschweißt. Der deutschen Sportseele tut es einfach mal wieder gut, wenn es eine Erfolgsmeldung gibt. Nach den Enttäuschungen bei der Leichathletik-WM und den Misserfolgen der Fussball-Nationalteams dürsten alle danach, dass deutsche Sportler mal wieder positioniert sind. Und da kommt Basketball genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Christoph Schmid, Ex-Trainer beim TuS Holzkirchen. © tp

SC Wörnsmühl plant Public Viewing

Carola Teucher, Abteilungsleiterin und Trainerin beim SC Wörnsmühl, sagt: Ich habe bisher alle deutschen Spiele angeschaut und bin wirklich begeistert, was die aufs Parkett zaubern. Wenn man allerdings schon die Vorbereitungsspiele gesehen hat, wie super die zusammen spielen, dieses teilweise blinde Verständnis, dann bin ich schon davon ausgegangen dass Deutschland die Vorrunde locker übersteht. Mein Tipp ist, dass sie mindestens um Platz drei und vier spielen. Wir haben nächste Woche zum Halbfinale die U16 von Wasserburg zum Trainingslager zu Gast und würden ein cooles Public Viewing machen.“

Carola Teucher, Trainerin beim SC Wörnsmühl. © wed

Von Jörg Wedekind