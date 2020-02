Basketballer des TV Miesbach empfangen Tabellenletzten

TSV Brannenburg zu Gast

Tabellenführer TV Miesbach hat am Sonntag den Letzten TSV Brannenburg zu Gast. Im Hinspiel vor zwei Wochen gab es einen klaren Sieger.

Miesbach – Zwei Wochen nach dem Hinspiel in der Kreisliga Südost haben es die Basketballer des TV Miesbach erneut mit dem TSV Brannenburg zu tun. Am Sonntagabend (18 Uhr) ist der Tabellenletzte in Miesbach zu Gast. Die Partie in Brannenburg ging klar mit 60:111 an die TV-Korbjäger.

TV Miesbach mit schwieriger Vorbereitung

Die Vorbereitung bei den Miesbachern stockte etwas, da einige Spieler kleinere Wehwehchen auskurierten und daher aussetzten. Rechtzeitig zum Spiel wird der Kader aber vollzählig sein, um beim Duell Erster gegen Letzter wieder voll angreifen zu können. Nur Matthias Acher fehlt.

Auch Nachwuchs des TV Miesbach im Einsatz

Auch der Miesbacher Nachwuchs ist am Wochenende im Einsatz. Am Sonntag um 13 Uhr empfangen die U16-Mädchen in der Bezirksoberliga den DJK Sonnen. Das Hinspiel gewann der TV. Wenn jetzt das Team aus dem Landkreis Passau zu Gast ist, soll erneut ein Sieg gelingen. Bereits am Samstag sind die U16-Mädchen in der Kreisliga beim SV Saaldorf zu Gast. Miesbachs U14-Buben müssen beim Tabellenführer WSV Glonn ran.

mm