Bei Standards besser verteidigen: SG Hausham zu Gast beim SV Ohlstadt

Dagegenhalten gefragt: Haushams Kapitän Benedikt Schauer (M.). © Christian Scholle

Das 1:1-Unentschieden in Miesbach am vergangenen Wochenende kann man bei der SG Hausham getrost als Erfolg verbuchen. Schließlich zeigte man sich gegen einen Aufstiegskandidaten auf Augenhöhe.

Hausham – Drei Spiele stehen den Knappen in der Kreisliga-Meisterrunde noch bevor, in denen es zwar rein sportlich um nichts mehr geht. Die Haushamer wollen die Spiele aber dennoch nutzen, um weiter zu punkten und sich möglichst mit dem einen oder anderen Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu verabschieden. Das Saisonziel Klassenerhalt hat man ohnehin mit dem Einzug in die Meisterrunde bereits nach der Vorrunde erreicht.

„Wir wollen in Ohlstadt auf jeden Fall punkten“, gibt SG-Coach Stephan Leitner die Richtung vor. Personell reisen die Knappen allerdings ersatzgeschwächt an. Benedikt Büchl hat sich beim Derby in Miesbach das Kreuzband gerissen und fällt lange aus. Im gleichen Spiel hat sich Tobias Fritz eine Meniskus-Quetschung zugezogen und steht am Samstag ebenfalls nicht zur Verfügung. Dafür kehrt Philip Hamm zurück in den Kader.

„Die Jungs wehren sich, und das ist auch gut so. Wir fahren nicht nach Ohlstadt, um die Punkte abzuliefern, sondern wollen das bestmögliche Ergebnis einfahren“, sagt Leitner. „Auch wenn das mit Stand jetzt 13 Mann schwer wird.“

Das Hinspiel verloren die Haushamer zu Hause mit 1:2. Damals verschlief man den Auftakt, kassierte zwei Gegentore durch Kopfbälle nach Standards, und der Anschlusstreffer kam letztlich zu spät, um das Spiel noch zu drehen. „Wir haben keinen Druck mehr. Für Ohlstadt geht es hingegen noch um den Aufstieg. Das ist eine wuchtige Mannschaft mit viel Athletik“, erklärt Leitner die Ausgangslage.

Mit elf Gegentoren stellen die Knappen aktuell die zweitbeste Defensive der Liga, in der Offensive mangelt es hingegen an Torgefahr. Sieben Treffer sind der mit Abstand niedrigste Wert der Konkurrenz. „Ohlstadt ist gerade bei Standards gefährlich“, warnt Leitner. „Wir müssen solche Situationen möglichst vermeiden und sie zumindest besser verteidigen. In der Defensive ist Ohlstadt verwundbar.“ Auf jeden Fall dürfe die SG keine einfachen Gegentore kassieren, „denn wir tun uns selbst mit dem Torschießen schwer“.