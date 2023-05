Doppelter Bundesligastart

Fehlt zum Auftakt: Chiara Horder schlägt wie nun auch ihr Freund Alejandro Pedryc in der Bundesliga für den GC Valley ab. Beim Saisonauftakt ist sie aber noch am College in den USA gebunden. © Jörg Wedekind

Neben den Frauen des Golfclubs Valley treten nun auch die Männer in der Bundesliga an. Am Samstag sind beide Mannschaften in St. Leon-Rot zu Gast.

Valley – Erstmals in der noch jungen Historie des Golfclubs Valley sind in dieser Saison die Damen- und die Herren-Mannschaft in der 1. Bundesliga Süd vertreten. Für die Damen geht es dabei wieder um die Qualifikation für das Final-Four-Turnier, die Herren wollen erst einmal in der neuen Spielklasse ankommen.

Am Wochenende steigt für beide Mannschaften der erste Spieltag auf der Anlage des Golfclubs St. Leon-Rot. Der Modus ist für Damen und Herren gleich. Am Samstagvormittag finden die Einzel statt, gefolgt von den Vierern nach der Mittagspause. Am Sonntag werden dann nochmal die Einzel ausgespielt, ehe die Summe der Schläge über die Spieltags-Platzierung entscheidet. Bei den Damen dominierte St. Leon-Rot die Bundesliga in den letzten Jahren. Chancen auf den Einzug ins Final Four werden dem Stuttgarter GC Solitude, den Valleyerinnen und dem Münchener Golfclub zugeschrieben. Für den Aufsteiger aus Fürth wird es hingegen wohl eher um den Klassenerhalt gehen.

Das Valleyer Damen-Team fährt mit zahlreichen neuen Gesichtern nach St. Leon-Rot. Sarina Schmidt, Verena Gimmy und Lara Ok haben den Weg der Profi-Spielerin eingeschlagen und werden in der Bundesliga kaum zur Verfügung stehen. Nicht mit dabei sein werden zum Auftakt Chiara Horder und Nina Lang, die beide am College in den USA gebunden sind. Lili Klug und Theresa Bodensteiner werden sich in dieser Saison auf ihr Studium konzentrieren. Dafür rückten aus dem Nachwuchs Nike Niemeyer und Anni Krawinkel auf in den Bundesliga-Kader. Neu im Team ist auch Bianca Lohbauer. Lena Weichselgartner gehört heuer wieder zum Team, ebenso wie Maxime Holletschek, die aus der Pfalz stammt.

„Wir verlieren viele Spielerinnen an den Profi-Sport“, sagt Trainer Danny Wilde. „Es wird eine spannende Saison, aber wir sind wieder stark genug aufgestellt, um es ins Final Four zu schaffen.“ Wilde übernahm im Winter das Einzel-Training, um das Coaching des Teams kümmert sich auch in dieser Saison wieder Sixten Rigol.

Heute um sechs Uhr morgens machten sich die Teams auf den Weg in den Westen der Republik. Am Nachmittag steht eine Proberunde auf dem Programm, ehe es morgen um 7.30 Uhr ernst wird. „Favorit ist bei den Damen heuer wieder St. Leon-Rot, die restlichen Teams sollten mit uns auf Augenhöhe sein“, erklärt Wilde.

Gespannt auf den Auftakt sind die Valleyer Herren, die im letzten Jahr endlich den Aufstieg in die deutsche Top-Liga schafften. Auch hier ist St. Leon-Rot der große Favorit. Der Golfclub Mannheim-Viernheim ist stark besetzt, neben den Valleyern spielen noch der Münchener Golfclub und der Stuttgarter Golfclub Solitude in der 1. Liga.

„Für unsere Herren ist es das erste Jahr in der 1. Bundesliga, wir wollen uns erstmal ranschnuppern. Wir gehen ohne Erwartungshaltung heran, sind aber als Team sehr gefestigt und hochmotiviert. Es wird eine Herausforderung, weil der Sprung groß ist, aber dafür haben wir im Winter hart trainiert“, berichtet Wilde.

An den ersten beiden Spieltagen müssen die Valleyer auf Nico Horder, Nicklas Borrmann (beide aam College in den USA) und Raphael Geißler (nach Verletzung) verzichten. Neu im Team sind der Tscheche Jakub Mares und Luis Klein, die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste in der Altersklasse AK16. Den Valleyern angeschlossen hat sich zudem Alejandro Pedryc, der Freund von Chiara Horder.

In St. Leon-Rot erwartet die Valleyer Teams ein sehr exklusiver Platz, der von der Länge her mit der heimischen Anlage vergleichbar ist. Am Geld mangelt es in St. Leon-Rot dank Mäzen und SAP-Chef Dietmar Hopp nicht. „Das ist der Platz in Europa, der das Beste und davon am meisten hat. Es kommt auf den Green-Speed und die Windrichtung an, aber normal ist der Platz für uns gut spielbar“, sagt Chef-Coach Wilde. Es fehlen einige Spielerinnen und Spieler, aber wir gehen optimistisch heran und wollen gleich zum Auftakt das Beste herausholen.“