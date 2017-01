Biathletin Vanessa Hinz: „Mein bestes Wochenende“

Konstante Leistungen am Stück

Schliersee – Es war ein bärenstarkes Weltcup-Wochenende, das Biathletin Vanessa Hinz in Antholz hingelegt hat.

Bereits am Donnerstag ist die Schlierseerin im Einzel auf den sechsten Rang gelaufen, doch am Wochenende hat sie ihre Form auf den Prüfstand gestellt. Dabei bewies sie Konstanz: Am Samstag im Massenstart über 12,5 Kilometer lief sie auf den achten Rang. Und am gestrigen Sonntag legte sie als Startläuferin souverän den Grundstein für den dritten Staffelsieg im dritten Weltcup-Rennen.

„Das war mein bislang bestes Weltcup-Wochenende“, stellt Hinz erfreut fest. „Ich habe drei Tage konstant gute Leistungen gezeigt.“ Mit dem Massenstart, bei dem Nadine Horchler (30) überraschend vor Laura Dahlmeier gewann, ist Hinz sogar sehr zufrieden – trotz zweier Schießfehler, einmal im Liegen, einmal im Stehen. „Das Laufen ist mir schwer gefallen. Deshalb freut mich die Platzierung unter den besten zehn.“

In der Staffel war die 24-jährige Schlierseerin wieder als Startläuferin gefragt – und meisterte die Aufgabe erneut souverän. Wieder schoss sie zwei Fehler – wieder einen im Liegen und einen im Stehen. Dennoch übergab sie nahezu zeitgleich mit der Französin Anais Chevalier an Maren Hammerschmidt. Dabei lag Hinz nur 0,4 Sekunden hinter der Konkurrentin aus Frankreich. Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier führten die Staffel weiter als führendes Team ins Ziel. Für Hinz ist es ein Erfolg, der viel verspricht: „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung.“

Für die DSV-Athletinnen geht es jetzt erst mal nach Hause, ehe das Training für die Weltmeisterschaften in Hochfilzen beginnt. Ab Samstag, 28. Januar, bereitet sich die deutsche Mannschaft in Obertilliach/Tirol darauf vor. Dann kann Hinz mit erfolgreichen Ergebnissen im Rücken starten. Die Weltmeisterschaft beginnt am Mittwoch, 8. Februar. Das Selbstbewusstsein ist groß.

Michael Eham