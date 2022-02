Fehlerfreies Schießen die Grundlage für ein gutes Ergebnis von Vanessa Hinz

Teilen

Läuferisch läuft er in Peking bislang nicht so, meint Vanessa Hinz. © Hendrik Schmidt/DPA

Nach Platz 14 im Einzel will Biathletin Vanessa Hinz bei den Olympischen Winterspielen auch im Sprint ein gutes Resultat erzielen.

Schliersee – Beim ersten olympischen Einzelrennen im Biathlon stand alles im Schatten der Goldmedaillengewinnerin Denise Herrmann, die sich über 15 Kilometer zur Olympiasiegerin kürte. Aber auch die Schlierseerin Vanessa Hinz zeigte als 14. einen guten Auftritt. Am Freitag (10 Uhr) steht mit dem Sprint der zweite Wettbewerb auf dem Programm. „Ich wollte unter die besten 15 kommen – und das habe ich geschafft“, sagt die 29-Jährige zufrieden.

Allerdings zählen bei Olympischen Winterspielen nur die Plätze eins, zwei und drei, wie Hinz sagt und fügt hinzu: „Die Goldmedaille von Denise war natürlich der Wahnsinn.“ Dieser Erfolg tue dem gesamten Team gut. Knapp zwei Minuten Rückstand auf Herrmann hatte Hinz im Einzelwettbewerb bei jeweils einem Schießfehler. „Ich habe alles rausgeholt und kann mir nichts vorwerfen, mir geht es läuferisch nicht so gut“, erzählt Hinz mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass das Einzel der Türöffner für mehr Leichtigkeit war.

Wadlbeißer: Der Lokalsport-Podcast, unter anderem mit Vanessa Hinz und Viktoria Rebensburg.

Die Temperaturen in Zhangjiakou rund 200 Kilometer nordwestlich von Peking, wo die olympischen Biathlonwettbewerbe stattfinden, sind teilweise extrem bei zweistelligen Minusgraden. „Die Kälte ist nicht unbedingt meins“, gesteht Hinz. Mit zwei Handschuhen habe sie es aber ganz gut hinbekommen. Vor allem am schwierigen Schießstand ist das Gefühl in den Fingern am Abzug des Gewehrs enorm wichtig. Hinz bewies ihre Stärke im Liegen und blieb zehnmal fehlerfrei. Im Sprint, bei dem Hinz mit Startnummer 83 erneut spät ins Rennen geht, braucht die Biathletin vom SC Schliersee schon fast die Null, um vorne mitlaufen zu können und sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag zu erarbeiten. emi