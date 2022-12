Johanna Puff startet mit Sieg und starken Ergebnissen

Teilen

Johanna Puff bei der Junioren-EM auf der Pokljuka. © Björn Reichert

Johanna Puff befindet sich im IBU-Junior-Cup auf dem Weg zurück zu alter Stärke, die sie nach einer Erkältung erst wieder erreichen muss.

Bayrischzell – Am Wochenende sah man doch noch das strahlende Lachen von Johanna Puff. Eigentlich hätte die 20-jährige Biathletin aufgrund ihrer konstant starken Leistung den Rennwinter 2022/23 beim IBU-Cup in Idre Fjäll eröffnen und sich erstmals mit den Erwachsenen messen dürfen. Doch wie so viele in diesen Tagen wurde auch sie krank und Vanessa Hinz reiste ohne sie als einzige Landkreis-Vertreterin nach Schweden.

Puffs Alternativprogramm waren schließlich die ersten Saisonrennen des IBU-Junior-Cups in Martell. Im schneesicheren Seitental des Vinschgaus wusste sie sich in Szene zu setzen, wurde 13. im Sprint, Zweite im Massenstart und Siegerin im Super-Sprint, womit sie sich zu Saisonbeginn auf Platz zwei in der Gesamtwertung schob. „Ich werde jetzt versuchen, über weitere Einsätze im Junior-Cup meine Form zu verbessern, um dann im nächsten Jahr auch bei den Damen mein Glück zu versuchen“, sagt die ehrgeizige Athletin, der ihr Eifer fast zum Verhängnis geworden wäre.

Puff trainierte zu viel

Bis in den Herbst habe sie sehr gut trainieren können, erzählt die Auszubildende bei der Bundespolizeisportschule Bad Endorf, die in der Gruppe von Andreas Birnbacher mit sehr viel Spaß ihre Übungseinheiten absolvierte. Allerdings habe sie es dann „ein bisschen übertrieben“ und schon vor der Sommer-WM in Ruhpolding gemerkt, „dass es nicht mehr optimal läuft“. Zwar waren die Ergebnisse – Platz zwei, drei und vier – durchaus zufriedenstellend, doch es lief nicht rund. Ende Oktober habe es deutliche Anzeichen gegeben, dass sie übertrainiert war, meint Puff. Vor den Qualifikationsrennen Ende November in Obertilliach habe sie sich etwas zurücknehmen müssen. Platz drei in der Gesamtwertung sei ein überraschend gutes Ergebnis gewesen, mit dem sie sich für den IBU-Cup in Idre Fjäll empfahl.

Doch daraus sollte nichts werden. „Leider wurde ich danach krank.“ Mareike Braun vom DAV Ulm, Junior-Cup-Gesamtsiegerin im Einzel aus dem Vorjahr, durfte ihre Koffer für Skandinavien packen. Puff wurde rechtzeitig wieder fit zum IBU-Junior-Cup in Martell. Sie habe die Rennen genutzt, um sich wieder an die Belastungen zu gewöhnen. „Läuferisch bin ich noch nicht auf dem Niveau, das ich mir vorstelle, aber am Schießstand hat es teilweise schon ganz gut geklappt“, resümiert sie das Südtirol-Wochenende.

Vier fehlerfreie Schießeinlagen als Erfolgsgrundlage

Im Sprint, den die Italienerin Sara Scattolo gewann, wurde sie mit drei Schießfehlern 13. Mit vier fehlerfreien Schießen ließ die für den SC Bayrischzell startende Oberaudorferin ihre Konkurrentinnen im noch jungen Wettkampf-Format Super-Sprint, bei dem es darum geht, sich in einem Qualifikationsrennen für das Finale der besten 30 zu qualifizieren, hinter sich. Nach fünf kurzen Runden mit insgesamt 7,5 Kilometern in der Loipe und vier Schießeinlagen hatte Puff 3,3 Sekunden Vorsprung auf die Belgierin Maya Cloetens. Dritte wurde Quali-Siegerin Scattolo. Alle drei hatten keinen Fehlschuss und setzten sich deutlich vom Feld ab.

Am Abschluss des mit hundert Juniorinnen und 130 Junioren extrem stark besetzten Junior-Cups stand der Massenstart. Einzig die 19-jährige Österreicherin Anna Andexer konnte es an diesem Tag mit Puff aufnehmen und ihren ersten internationalen Sieg feiern. Die Gesamtwertung führt Scattolo zwei Punkte vor Puff an. Auch in der Nationenwertung liegen die Italienerinnen vor den Deutschen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Der IBU-Junior-Cup gastiert ab Mittwoch in Obertilliach (Kärnten). Für Johanna Puff gehe es jetzt daran, ihre Form kontinuierlich zu verbessern. Immer mit Blick auf die Junioren-WM Anfang März im kasachischen Shchuchinsk. sie