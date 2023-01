Krankheit verhindert Hinz‘ Weltcup-Comeback

Teilen

Gedulden muss sich Vanessa Hinz. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Vanessa Hinz musste ihre Rückkehr in den Biathlon-Weltcup verschieben. Die Schlierseerin konnte erkrankt nicht in Pokljuka an den Start gehen.

Schliersee – Nach nur wenigen Tagen zurück im Weltcup-Team des Deutschen Skiverbands hat Vanessa Hinz den nächsten Rückschlag erlitten: Sie musste aus gesundheitlichen Gründen einen Start auf der slowenischen Pokljuka absagen. „Vanessa Hinz hat seit gestern Abend Symptome im Bereich der oberen Atemwege, die keine Wettkampfteilnahme zulassen“, begründete Mannschaftsärztin Katharina Blume die Entscheidung am Donnerstag, an dem der Weltcup-Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer stattfand.

Damit muss die Biathletin vom SC Schliersee weiter auf den ersten Weltcupstart in dieser Saison warten. Zunächst musste Hinz in der Anfangsphase der Saison aufgrund einer durchwachsenen und von Verletzungen geprägten Vorbereitung im IBU-Cup, der zweiten Liga im Biathlonsport, starten. Ende August hatte Hinz Rückenprobleme, war danach krank und riss sich das Außenband im linken Fuß und zog sich eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand zu.

Mit guten Leistungen und Podestplätzen im IBU-Cup hat sich die 30-Jährige wieder zurück in den Weltcup-Kader gekämpft. Doch an einen Start war in Slowenien nicht zu denken, sodass sie direkt nach Hause gefahren ist. „Wichtig ist, dass sie schnellstmöglich genesen kann“, erläutert Blume.

Die nächste Chance, sich mit den weltbesten Biathletinnen zu messen, könnte Hinz schon kommende Woche (11. bis 15. Januar) beim Heimweltcup in Ruhpolding haben. Vorausgesetzt, die Schlierseerin ist bis dahin wieder gesund. emi