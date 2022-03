Silberner Abschluss für Johanna Puff bei Junioren-WM

Johanna Puff bei der Junioren-EM auf der Pokljuka. © Björn Reichert

Zu Beginn der Junioren-Weltmeisterschaft in den USA hatte Biathletin Johanna Puff mit der Zeitumstellung zu kämpfen. Sie wurde mit jedem Wettkampf besser.

Bayrischzell – Auf die Staffel hatte sich Johanna Puff vom SC Bayrischzell bei den Biathlon-Junioren-Weltmeisterschaften in Soldier Hollow besonders gefreut. Nun kehrte sie mit Silber aus den USA zurück und sieht die Medaille als versöhnlichen Abschluss der Titelkämpfe, bei denen sie zunächst erstaunlich weit hinten in den Ergebnislisten zu finden war.

„Leider bin ich mit der Zeitumstellung überhaupt nicht klargekommen und bin in den ersten beiden Rennen nicht ins Laufen gekommen“, versucht sich die 19-Jährige an einer Erklärung für Rang 27 im Einzel und Platz 21 im Sprint. „Woran hat’s gelegen?“, sinnierte sie unmittelbar nach den Wettbewerben im 1700 Meter hoch gelegenen Biathlonzentrum.

„Die Verfolgung war das erste Rennen, mit dem ich einigermaßen zufrieden war“, resümiert die Oberaudorferin, die hier etwa mit Laufbestzeit auf der ersten Runde zeigte, was eigentlich in ihr steckt. Immerhin konnte sie im anschließenden Verfolger auf Platz 13 vorlaufen.

Puff zufrieden mit WM-Abschluss

So ging es zum Abschluss der Titelkämpfe ins Staffelrennen. Dort, wo vor genau 20 Jahren Peter Schlickenrieder im Langlauf-Sprint bei den Olympischen Winterspielen schon einmal Silber mit in den Landkreis gebrachte hatte. Wie schon bei den Junioren-Europameisterschaften (wir berichteten) eröffnete Puff in Soldier Hollow für das deutsche Quartett. Und sie machte ihre Sache gut. In der Staffel sei die Laufform so gewesen, wie sie sie sich für die ganze WM erhofft hätte. „So konnte ich mit der zweiten Laufzeit eine Strafrunde halbwegs kompensieren“, resümiert Puff.

Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Mareike Braun, Luise Müller und Lisa Maria Spark mischte sie immer vorne mit. Am Ende hatten die siegreichen Italienerinnen, die sich erst in der letzten Runde absetzen konnten, 24 Sekunden Vorsprung. Frankreich distanzierten die deutschen Biathletinnen um fast drei Minuten. „Die Silbermedaille war auf alle Fälle ein versöhnlicher Abschluss für mich“, sagt Puff nach ihrer Rückkehr in die Heimat.

Insgesamt sei die WM eine tolle Erfahrung gewesen und vor allem der Zusammenhalt in der deutschen Mannschaft werde ihr in positiver Erinnerung bleiben.