Hinz 55. im Sprint: „Die Enttäuschung ist groß“

Drei Schießfehler

Nach dem überzeugenden Auftakt bei den Olympischen Winterspielen hat Biathletin Vanessa Hinz im Sprint ein gutes Resultat deutlich verpasst.

Schliersee – Was genau los war, konnte sich Vanessa Hinz nach dem für sie enttäuschenden Olympia-Sprint nicht erklären. Also irgendwie schon. „Wenn eine schwache Läuferin, wie ich es gerade bin, einen Dreier schießt, hat sie vorne nichts verloren“, sage die Schlierseerin unmittelbar nach ihrem 55. Platz bei ihrem zweiten Auftritt bei den Winterspielen in der ARD.

Dabei habe sie sich eigentlich besser gefühlt als beim Einzel, in dem sie starke 14. geworden war. Aber sie habe auch schnell gemerkt, dass die Zeiten gar nicht passen. Kommen dann noch drei Schießfehler – einer im Liegen, zwei im Stehen – und drei Strafrunden hinzu, summiert sich der Rückstand. „Es hat echt nichts zusammengepasst“, meinte Hinz. Für die 7,5 Kilometer benötigte sie 2:40 Minuten länger als die Siegerin Marte Olsbü Röiseland aus Norwegen.

Dabei schien der Sprintbewerb fast wie geschaffen für Hinz. Der Wind war kein Faktor, beste Bedingungen also für die Biathletin des SC Schliersee, die normalerweise über das Schießen kommt. Im Einzel hatte sie von 20 Schuss nur einen nicht im Schwarzen versenkt. Nicht so im Sprint. „Ich war extrem unsicher beim Schießen“, gestand Hinz. „Ich habe nicht mit Überzeugung geschossen.“

Verfolgung bereits am Sonntag

Mit einem Fehler im Liegendanschlag hätte sie noch einen Platz rund um Position 30 erreichen können, mit zwei weiteren im Stehen war klar, dass sie um die Verfolgung kämpfen muss. Schließlich ist der Sprint lauflastiger Wettbewerb und in der Loipe hat die 29-Jährige schon den kompletten Winter zu kämpfen. „Zumindest habe ich es in die Verfolgung geschafft“, versuchte Hinz etwas Positives zu finden. Aber: „Die Enttäuschung ist groß.“ Die Schuld für dieses Abschneiden sucht Hinz „definitiv“ bei sich und nicht beim Material. „Ich weiß selber nicht, was ich gemacht hab’.“

Bereits am Sonntag (10 Uhr) hat die Schlierseerin in der Verfolgung die Möglichkeit auf Wiedergutmachung, beziehungsweise Schadensbegrenzung. „Für mich geht es darum, ein gutes Rennen zu machen“, blickt sie voraus. Dieses könne sie fast schon entspannt, ohne Druck angehen. Denn die Top Ten oder gar eine Medaille dürften außerhalb ihrer Reichweite liegen. – und viel zu verlieren hat sie auch nicht. Dennoch könnte Hinz über die zehn Kilometer ordentlich Plätze gutmachen, wenn sie am Schießstand fehlerfrei bleibt. Der Rückstand auf Teamkollegin Franziska Preuß auf Platz 30 beträgt „nur“ 43 Sekunden. Außerdem geht es für Hinz nun darum, sich Selbstvertrauen für die Staffel am Mittwoch, 16. Februar, zu holen und vielleicht sogar noch einen Platz für den abschließenden Massenstart am kommenden Samstag, 19. Februar, zu sichern.