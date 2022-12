Vanessa Hinz geht voll belastbar in die Rennen in Ridnaun

Zurück in der Spur: Vanessa Hinz ist wieder voll belastbar. (Archiv) © Hendrik Schmidt/dpa

Biathletin Vanessa Hinz ist wieder voll belastbar und geht deshalb entspannt in die IBU-Cup-Rennen in Ridnaun.

Schliersee – Sie muss sich weiter Stück für Stück zurückkämpfen. Für Vanessa Hinz geht es auch bei den letzten Wettkämpfen vor Weihnachten noch einmal im IBU-Cup, der zweiten Liga im Biathlonsport, ran. Dabei will die Schlierseerin weiter die Wettkampfhärte erlangen, die sie in ihrer Vorbereitung in diesem Jahr verletzungs- und krankheitsbedingt missen lassen musste. „Ich bin wieder voll belastbar“, erzählt die 30-Jährige. Doch ob sie wieder die volle Leistungsstärke erbringen kann, werden die Wettkämpfe zeigen. „Das kann ich vorher immer schwer sagen“, sagt Hinz, die locker auf die kommenden Wochen blickt.

Die letzten drei Rennen des Jahres finden im italienischen Ridnaun statt. Dort ist Hinz seit Montagabend. Am heutigen Donnerstag (14 Uhr) legt sie mit dem Sprint über 7,5 Kilometer den Grundstein für das Verfolgungsrennen am Samstag (13 Uhr). Am Sonntag messen sich die Biathletinnen dann noch in einem speziellen Wettbewerb, den es so im Weltcup gar nicht gibt. Der Massenstart 60 geht über 12,5 Kilometer. Dabei gehen, anders als beim gewöhnlichen Massenstart, 60 statt 30 Athletinnen an den Start. Dabei läuft die eine Hälfte des Feldes erst eine Runde und schießt dann das erste Mal, während die zweite Hälfte erst eine Doppelrunde läuft und dann die ersten fünf Schüsse abfeuert. So entzerrt sich das Feld, sodass die Schießstände nicht überlastet sind.

Für Hinz ist der IBU-Cup in Italien eine weitere Möglichkeit der Standortbestimmung. Ist sie fit und im Wettkampf stark genug, um in den Weltcup zurückzukehren? Oder startet sie auch im neuen Jahr vorerst im IBU-Cup. Darüber will sich die Biathletin vom SC Schliersee keine allzu großen Gedanken machen. Sie will einfach ihre bestmögliche Leistung in die Loipe und an den Schießstand bringen. emi