Vanessa Hinz im Karriere-Interview: „Antholz war ein perfekter Tag“

Kontiolahti, 2015: Vanessa Hinz (2.v.l.) feiert mit (v.l.) Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier und Franziska Preuß ihren WM-Sieg mit der Staffel. © Ralf Hirschberger

Im Interview blickt Biathletin Vanessa Hinz auf ihre Karriere zurück und freut sich bereits auf Wald- und Seefest in Schliersee.

Schliersee – Nach zehn Jahren im Biathlon-Weltcup, 215 Starts und unzähligen Trainingseinheiten hat Vanessa Hinz ihre Karriere beendet. Die 30-jährige Schlierseerin hat ihren Schluss bislang nicht bereut, blickt sehr zufrieden auf ihre Laufbahn zurück und freut sich nun auf die freie Zeit – und hat ein bisschen Angst beim Skiclub-Waldfest geschimpft zu werden.

Vanessa Hinz, Ihr Rücktritt ist jetzt zwei Wochen her. Wie haben Sie die Zeit seitdem genutzt?

Ich war bei meiner Familie daheim und bin die eine oder andere Skitour gegangen. Ich bin sehr happy und nur ein bisschen traurig, dass wir so wenig Schnee haben. Es gibt auch noch ein bisschen was zu regeln, sodass mir noch nicht langweilig geworden ist. Neu ist, dass ich mir meinen Tag selbst gestalten kann. Das war ich als Sportlerin nicht gewohnt.

Fällt Ihnen das leicht?

Bisher war ich nur durchgetaktet gewohnt. Ich hatte jetzt mal einen Tag, an dem ich mich gefragt habe: Was mache ich denn heute? Von größeren Plänen sind meine Gedanken aber noch weit weg.

Ihr Rücktritt kam doch überraschend. Wie kam denn der Entschluss zustande, Ihre Karriere zu beenden?

Für alle Außenstehenden kam es überraschend. Für mich ist der Entschluss gewachsen. Ich habe vor zehn Jahren eines Tages gespürt, dass ich Biathlon machen will. Und so ist es jetzt auch gewesen: Ich habe gemerkt, dass es gut ist nach der Saison. Das habe ich erst für mich behalten und dann irgendwann meinem Freund und meiner Familie gesagt. Wenn man es mal ausspricht, wird es realistischer.

Wann war dieser Zeitpunkt?

Das war so im Spätsommer, Herbst.

Wie sind Sie dann in Ihre letzte Saison gegangen?

Eigentlich wie in jede andere auch. Ich war motiviert, vielleicht sogar manchmal mehr motiviert, weil ich manche Dinge zum letzten Mal gemacht habe.

Auch die Schlechtwetter-Trainingseinheiten, wie hier im Herbst 2014, genoss Vanessa Hinz (r.). Jetzt freut sie sich auch auf die Waldfesttage mit Elisabeth Schicho (l.). © Ernst Wukits

Haben die Rückschläge im Laufe dieser Saison die Entscheidung noch mal beeinflusst?

Nein, eigentlich gar nicht. Es gab immer mal wieder Tage, an denen viel gut lief. Da habe ich mich schon hinterfragt, ob das immer noch die richtige Entscheidung ist. Und diese Frage konnte ich immer mit Ja beantworten. Die Rückschläge haben den Entschluss nicht bestärkt, aber ich habe einfach gemerkt, dass Körper und Kopf nicht mehr so mitmachen. Es gab schon einige Tage in Ruhpolding, an denen ich geheult habe, weil es eben nicht nur eine Sache war. Vielleicht fiel mir der Umgang mit den Rückschlägen sogar ein bisschen leichter, weil es eben die letzte Saison war. Ich habe es wie die Jahre davor immer noch gewollt und alles dafür getan.

Sie haben zwei Olympische Spiele miterlebt, in Peking mit der Staffel die lang ersehnte Medaille gewonnen. Sie sind Vize-Weltmeisterin im Einzel und dreifache Staffel-Weltmeisterin. Hinzu kommt ein Weltcupsieg in Kontiolahti. Können Sie ein Highlight hervorheben?

Da gibt’s schon ein paar. Bei der Staffel-WM in Kontiolahti (2015) hat niemand mit uns gerechnet. Da hätte ich meinem früheren Ich noch mal gerne gesagt, so was noch mehr in sich aufzusaugen und zu genießen. Aber da kommt so viel auf einmal und ich konnte noch gar nicht damit umgehen. Auch die zwei Goldmedaillen bei der WM in Hochfilzen, das war uns ein bisschen eine Heim-WM. Und Antholz (Vize-Weltmeisterin) noch mal so zu erleben, das war ein rundum perfekter Tag. Das alles sind Dinge, an die ich gerne zurückdenke.

Und in die andere Richtung. Gab es auch Tage, an denen Sie hinschmeißen wollten?

Ich hatte auch einfach mal keine Lust mehr. Der größte Tiefpunkt war kurz vor meinem Weltcupsieg der vierte Platz in der Mixed-Staffel bei Olympia. Das hat brutal wehgetan, aber eine Staffel gewinnt und verliert man als Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jedes schlechte Rennen hätte mitnehmen müssen, aber auch solche Rennen sind gut. Daran bin ich gewachsen.

Antholz, 2014: In der Verfolgung holte Vanessa Hinz mit Platz 40 ihre ersten Punkte im Biathlon-Weltcup. Insgesamt gelang ihr das 183 Mal. © Peter Kornatz

Sie haben eine Leidenschaft für Biathlon, klar. Was haben Sie abseits vom Biathlon am meisten genossen?

Das war schon oft auch das Training und die vielen Reisen. Ich durfte einfach schöne Tage draußen verbringen und viel sehen. Es gab mal ein Jahr, da sind wir als Biathlonfamilie zusammengewachsen und haben uns gemeinsam gequält. Das ist mir manchmal vorgekommen wie Urlaub.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf Ihre Karriere zurück?

Ich bin total glücklich mit meiner Karriere und darüber, was ich erreicht habe. Natürlich wünsche ich mir manchmal noch mehr, aber ich kann sagen, dass ich zufrieden aufhören kann. Und das wollte ich immer.

Sie haben sich auch neben dem Sport engagiert und unter anderem ein Patenkind in Vietnam. Wie geht’s dem Mädchen denn?

Ich weiß, dass es ihr gut geht. Wir haben immer wieder Kontakt, auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Ich habe jetzt ein Video von ihr bekommen, wie sie sich selbst Langlaufski aus Holz gebaut hat. Es ist auch immer noch fest in Planung, dass ich sie mal besuche. Das hat wegen der Corona-Pandemie nicht geklappt. Ich wurde so erzogen. Wenn es mir gut geht, soll es auch anderen gut gehen. Und mit einer Kleinigkeit ist schon viel geholfen.

Stehen denn das Seefest und das Skiclub-Waldfest in Schliersee schon im Kalender?

Ja! Die Lisi Schicho wird auch kommen und vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal wieder, am Waldfest zu bedienen. Das mache ich immer gerne – aber vielleicht werde ich dann geschimpft, weil ich zu viel mit den Leuten ratsche und nicht genug Bier schleppen kann. Gerade weil ich nicht so oft in Schliersee war, ist das immer total schön.

Sie haben direkt nach dem Rücktritt gesagt, sie wollen erst mal leben. Wie schauen sonst die Pläne für die kommende Zeit aus?

Es ist ja nicht so, dass ich davor nicht gelebt habe. Aber es war halt sehr strukturiert und mit einer brutalen Leidenschaft und brutaler Disziplin verbunden. Ich habe das genossen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das nicht sofort wieder brauche. Ich will die Zeit mit meinem Freund und meiner Familie genießen. Ich will mich da nicht verrückt machen lassen und meinen Weg finden. Was andere nach der Schule machen, mache ich jetzt.

emi