Einmal Bronze, zweimal Vierte: Vanessa Hinz ist zufrieden mit EM-Ergebnissen

Das Sprint-Podest: Anastasiya Merkushyna (M.) gewann vor Tilda Johannson (l.) und Vanessa Hinz. © EPA

Bei der Biathlon-Europameisterschaft gewinnt Vanessa Hinz Bronze und überzeugt mit weiteren guten Ergebnissen.

Schliersee – Die Leichtigkeit und auch die Selbstverständlichkeit eines Rennalltags kommen langsam wieder zurück bei Vanessa Hinz. Die Biathletin vom SC Schliersee war in der vergangenen Woche bei den Europameisterschaften am Start und zeigte durchweg solide Leistungen.

Insgesamt viermal ging die 30-Jährige an den Start und gewann im Sprint die Bronzemedaille. Im Einzel am Mittwoch und der Verfolgung am Samstag blieben ihr nur jeweils der undankbare vierte Platz. Doch daraus macht sich die Schlierseerin nichts. „Ich bin nach den letzten Wochen mit ganz wenig Erwartungen zur Europameisterschaft gefahren“, betont sie auch nach den Wettbewerben auf der schweizerischen Lenzerheide, nachdem sie schon ohne Druck in die EM gestartet war. „Ich bin zufrieden mit den Rennen, auch wenn es nur eine Medaille geworden ist.“ Denn auch eine EM, die sportlich irgendwo zwischen dem IBU-Cup und dem Weltcup einzuordnen ist, sei gut besetzt. So waren durchaus weltcuperfahrene Athletinnen wie Anastasiya Merkushyna (Ukraine) oder Karoline Erdal (Norwegen) am Start.

Schon der erste von vier Wettkämpfen, der Einzelstart über 15 Kilometer, war für Hinz ein Erfolg. Mit Rang vier und nur einem Schießfehler trotzte sie ihrem bisherigen Saisonverlauf, der alles andere als nach Plan verlaufen war. Da war zum einen die von Rückschlägen geprägte Vorbereitung. Und auch während der Wettkampfmonate ging nicht alles auf. So hatte sie im IBU-Cup, quasi der zweiten Liga im Biathlonsport, gute Leistungen gezeigt und sich damit für den Weltcup empfohlen. Und so hätte die Athletin vom SC Schliersee eigentlich bei den Weltcups in Ruhpolding und Antholz (Italien) an den Start gehen sollen. Ein erneuter Infekt brachte den nächsten Dämpfer. Damit waren auch eine mögliche Qualifikation für den Weltcup und die Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof futsch.

Hinz will Leistungen bestätigen

Und auch für die Kontinentaltitelkämpfe war Hinz noch nicht so richtig fit, hatte immer noch mit Husten zu kämpfen. Doch dann gelang ihr gleich das erste Rennen. Mit der nötigen Sicherheit im Kopf aus dem Einzel, holte sie am Freitag im Sprint die Bronzemedaille und traf dabei alle zehn Schüsse ins Schwarze. „Das tat so gut, endlich mal wieder null Fehler zu schießen“, schwärmt sie. „Da hat alles gut zusammengepasst.“ Auch in der Loipe war die 30-Jährige einigermaßen flott unterwegs, auch wenn ihr zu den schnellsten Athletinnen Selina Grotian und Hanna Kebinger dann doch eine gute halbe Minute fehlte. Auch im Verfolger am Samstag zeigte Hinz eine gute Leistung und profitierte erneut von ihrer sicheren Schießleistung. Aufgrund zweier Schießfehler musste sie ihren Podestplatz allerdings abgeben und rutschte auf Platz vier ab. Einzig am Sonntag in der Single-Mixed-Staffel hadert die Schlierseerin ein wenig mit ihren Einheiten am Schießstand. Insgesamt musste sie fünfmal nachladen und wurde gemeinsam mit Marco Groß, dem Sohn des ehemaligen Weltklasseathleten Ricco Groß, Sechste.

Mittlerweile ist die deutsche Mannschaft schon wieder im österreichischen Obertilliach, dort stehen die nächsten IBU-Cups an. Am Donnerstag und am Samstag findet jeweils ein Sprint statt. Dort kann Vanessa Hinz wieder befreit auflaufen und ihre guten Leistungen aus der Europameisterschaft bestätigen. emi