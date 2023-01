Vanessa Hinz ist zurück im Weltcup

Gute Erinnerungen hat Vanessa Hinz an Pokljuka. 2021 gewann die Schlierseerin bei den Weltmeisterschaften mit der deutschen Staffel die Silbermedaille. © JOE KLAMAR/AFP

Vanessa Hinz kehrt in Pokljuka ins deutsche Weltcup-Aufgebot der Biathletinnen zurück.

Schliersee – Vanessa Hinz ist zurück im Biathlon-Weltcup. Nach der sehr durchwachsenen Vorbereitung auf die laufende Saison ist sie nun für die Weltcup-Rennen auf der slowenischen Pokljuka nominiert worden. Hinz habe sich „durch gute Leistungen im IBU-Cup, vor allem auch im läuferischen Bereich, zurückgekämpft“, begründet Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon beim Deutschen Skiverband (DSV), die Entscheidung.

Im IBU-Cup, der zweithöchsten Klasse im Biathlonsport, konnte sich die Schlierseerin mit einigen auch weltcuperfahrenen Athletinnen messen. Vor allem nach den ersten Gewöhnungsrennen in Idre (Schweden) überzeugte Hinz in Ridnaun (Italien) auf ganzer Linie mit einem zweiten, einem dritten und einem fünften Platz. „Die ersten Wettkämpfe in Idre waren hart, weil ich gesehen habe, dass ich schon noch ein Stück weg bin“, sagt Hinz. Das habe sie aber zugleich motiviert und von Rennen zu Rennen sei sie besser reingekommen. „Ich habe versucht, mich einfach auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ Und darauf will sie nun im Weltcup wieder aufbauen.

Zur Herausforderung, sich über den IBU-Cup zurückzukämpfen, sagt Hinz heute: „Die Challenge war nicht ganz leicht, aber es ist ja auch nicht ‚aus dem Nichts’ gekommen. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass es aufgrund der doch etwas holprigen Vorbereitung schwierig wird, mich für den Weltcup zu qualifizieren.“ Dabei fand Hinz wie so häufig Halt bei ihrer Familie und ihrer Heimat Schliersee – gerade auch über die Weihnachtsfeiertage. „In der wettkampffreien Zeit lag der Fokus darauf, einfach mal ein bisschen abzuschalten und nicht nur an Biathlon zu denken“, erzählt die 30-Jährige. „Ich habe für mich selbst entdeckt und gemerkt, dass mir das sehr guttut. Man macht sich selbst oft sehr schnell verrückt.“

Training mit Elisabeth Schicho

Hat sie zwischen den Jahren in ihrer Wahlheimat Ruhpolding trainiert, wo die Loipen mit eigens dafür ausgefahrenem Schnee präpariert sind, blieb ihr über Weihnachten nur das Lauftraining. Doch dort half Hinz ein bekanntes Gesicht aus dem Leistungssport aus. „Lisi (Elisabeth Schicho; d. Red.) ist mir gut an Weihnachten mit Intervallen zur Seite gestanden, deswegen war es halb so schlimm“, erzählt Hinz, die sich jetzt auf die neue Chance im Weltcup freut. „Ich mag Pokljuka richtig gern – es hat einen gewissen Charme“, schwärmt die Biathletin vom SC Schliersee. „Ich habe gute Erinnerungen an die WM dort, ich mag die Strecken und komme mit der Höhe vor Ort gut zurecht.“ 2021 gewann sie Staffel-Silber.

Hinz’ Weltcup-Rückkehr beginnt an diesem Donnerstag (14.20 Uhr) mit einem Sprint über 7,5 Kilometer.