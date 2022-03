Vanessa Hinz mit „abartig guten Skiern“ Sprint-19.

In der Loipe lief es für Vanessa Hinz mehr als ordentlich. Das Bild zeigt sie in Peking. © Daniel Karmann/DPA

Auf ihr Material konnte sich Biathletin Vanessa Hinz beim Sprint im estnischen Otepää verlassen und erreichte vor allem durch die Leistung in der Loipe den 19. Platz.

Schliersee – Wenn Vanessa Hinz nach einem Rennen mit einer Trefferquote von 80 Prozent trotzdem einigermaßen zufrieden ist, dann hat sie meistens eine recht gute Laufleistung in die Loipe gebracht. Das bestätigte sie auch beim Sprint in Otepää (Estland) am Freitag, bei dem sie zweier Schießfehler am Ende der 7,5 Kilometer langen Strecke als 19. einen Rückstand von gut einer Minute auf die Siegerin Julia Simon (Frankreich) hatte. Auch läuferisch war sie die 19.-Schnellste.

Bei der Weltcup-Premiere am Biathlonstadion im Süden Estlands lobt die 29-Jährige vor allem die Leistung der Techniker. „Wir hatten abartig gute Ski. Ich habe den ganzen Winter noch nicht so gutes Material gehabt“, erzählte Hinz in der Sportschau.

Dabei stand Hinz schon nach der ersten Runde vor der ersten großen Herausforderung. Das Liegendschießen sei „nicht ganz einfach gewesen“, wie die Biathletin vom SC Schliersee sagt. So musste sie auf die geänderten Windbedingungen im Vergleich zum Anschießen reagieren und am Gewehr drehen. „Entweder man traut sich oder man traut sich nicht. Ich habe mit Überzeugung gedreht und geschossen“, sagt Hinz. Dennoch musste sie nach dem Liegendanschlag einmal in die Strafrunde. Im Stehen war es wieder einmal der verflixte letzte Schuss, mit dem Hinz die Scheibe verpasste und so kam noch einmal eine Strafrunde obendrauf. Ein ärgerlicher Fehler für die Schlierseerin. Mit dem Endresultat ist sie dennoch zufrieden, bei Sprints sei sie in diesem Winter andere Platzierung gewöhnt.

Mit Platz 19 sammelt Hinz weiter Weltcuppunkte und festigt Rang 22 im Gesamtweltcup und geht im Massenstart am Samstag (15.15 Uhr) als 18. ins Rennen.