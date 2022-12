Vanessa Hinz steigert sich von Wettbewerb zu Wettbewerb

Bei Vanessa Hinz läuft es auch am Schießstand besser. (Archivbild) © KIMMO BRANDT/DPA

Bei Biathletin Vanessa Hinz läuft es im IBU-Cup immer besser. Eine schnelle Rückkehr in den Weltcup wird es aber wohl nicht geben.

Schliersee – Ein zähes Unterfangen sind die ersten Rennen der Saison für Vanessa Hinz. Nach einer Vorbereitung, in der sie seit August nicht einmal eine ganze Woche normal durchtrainieren konnte, startet die Schlierseerin vorerst in der zweiten Liga des Biathlonsports. Und die ersten vier Wettkämpfe im schwedischen Idre Fjäll hat Hinz mit einem neunten Platz im Einzel über 15 Kilometer und einem starken dritten Platz im zweiten Sprint am Sonntag beendet. Nach den ersten Rennen wirkt die 30-Jährige erleichtert.

Denn angefangen hat die Saison ähnlich, wie schon die Vorbereitung verlaufen war. Im Sprint am Dienstag wurde Hinz nur 26. und dabei waren drei Schießfehler schlicht zu viel. „Ich bin noch nicht bei der Wettkampfhärte angekommen“, erzählt die Biathletin des SC Schliersee. „Das tat am Anfang des IBU-Cups in Schweden schon weh.“ Und doch arbeitete sich Hinz immer weiter nach vorne. „Es wird von Wettkampf zu Wettkampf besser“, findet sie.

Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder. Denn schon am Tag nach dem ersten Sprint arbeitete sie sich von Startplatz 26 auf den zwölften Rang nach vorne. Im Laufe der Rennen bemerkte Hinz Ungewohntes an sich. „In Form bin ich noch nicht. Ich merke, dass ich von Wettkampf zu Wettkampf Dinge wieder lerne, die ich jahrelang einfach gemacht habe.“ Stück für Stück zurück zu alter Gewohnheit. Denn sowohl läuferisch als auch im Schießen verbessert sich Hinz. Beim neunten Platz in der Verfolgung zeigte Hinz wie auch am Sonntag im Sprint die achtbeste Laufzeit. Hinzu kommt eine Trefferquote von 90 Prozent in beiden Rennen. Das geht dann schon wieder in Richtung Weltcup-Niveau. „Es war schön, wieder auf dem Treppchen zu stehen.“

Hinz rechnet nicht mit Weltcup-Rückkehr 2022

Mit einer ganz schnellen Rückkehr in die erste Liga rechnet Hinz dennoch nicht. Denn vor allem Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Marion Wiesensarter (SV Oberteisendorf) zeigten bei den IBU-Cup-Wettbewerben bessere Leistungen. Und auch ob überhaupt Athletinnen aus dem Weltcup-Kader ausgetauscht werden, ist nach den starken Leistungen noch unklar.

Und so geht es für Hinz jetzt erst mal zurück in ihre Wahlheimat Ruhpolding zum Trainingsstützpunkt. Dort kann sie in Ruhe weiter an ihrem „Wettkampf-Shape“, wie sie es nennt, arbeiten. Am 15. Dezember steht der nächste IBU-Cup im italienischen Ridnaun-Val Ridanna auf dem Programm. emi