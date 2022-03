Vanessa Hinz will bei Premiere in Otepää an gute Leistungen anknüpfen

Schliersee – Eine Premiere steht an im Biathlon-Weltcup. Otepää ist erstmals Austragungsort von Weltcuprennen. Was finnisch klingt, ist eine kleine Gemeinde im Süden Estlands und beherbergt das Sportzentrum Tehvandi. Mit dabei ist auch die Schlierseerin Vanessa Hinz, die am vorletzten Weltcupwochenende der Saison noch einmal an ihre vereinzelt starken Leistungen aus dieser Saison anknüpfen möchte. Allen voran an die vergangene Woche in Kontiolahti wusste die 29-Jährige zu überzeugen. Auf Platz zwölf im Sprint folgte ein 19. Rang in der Verfolgung.

Die Rennen in Otepää sind aber nur eine halbe Premiere für Hinz. Denn noch während ihrer aktiven Zeit als Langläuferin war die Schlierseerin im Jahr 2011 gemeinsam mit der Ex-Langläuferin Elisabeth Schicho bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Estland. „Ich kann mich nicht mehr genau an die Strecken erinnern, sie wurden auch ein bisschen verändert“, erzählt Hinz, freut sich aber über die Sonne und die schöne Biathlon-Anlage vor Ort.

Massenstart statt Verfolgung

Auch in Otepää geht es am Freitag (14.30 Uhr) in den Sprint über 7,5 Kilometer und zwei Schießeinlagen. Dann folgt allerdings keine Verfolgung, sondern ein Massenstart. „Wir wollen auf das aufbauen, was wir am vergangenen Wochenende geleistet haben“, sagt der Sportliche Leiter Biathlon beim Deutschen Skiverband (DSV), Bernd Eisenbichler, und fügt an: „Ganz klares Ziel ist es, vor allem bei den Damen, so viele wie möglich in den Massenstart zu bekommen.“ Als aktuell 22. im Gesamtweltcup ist Hinz für den Massenstart schon qualifiziert. Aufgrund des Ausschlusses russischer und belarussischer Athletinnen rutscht die Biathletin vom SC Schliersee in der Qualifikationsliste für das Rennen am Samstag (15.15 Uhr) ohnehin vier Plätze nach vorne.

Eine lange Saison mit Reisestrapazen unter anderem zu den Olympischen Winterspielen in China zehrt an den Kräften. „Ich bin ein bisschen angeschlagen“, erzählt Hinz. Sie konnte allerdings die letzten Trainings in Otepää ganz normal durchführen und wird im Sprint am Freitag und auch im Massenstart am Samstag ins Rennen gehen. Ob die Schlierseerin dann in der Mixed Staffel oder der Single-Mixed-Staffel startet, wird sich im Laufe des Wochenendes herausstellen. emi