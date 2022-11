Vanessa Hinz will in IBU-Cup die Wettkampfhärte zurückerlangen

Kämpferisch präsentierte sich Vanessa Hinz vor dem Saisonstart im IBU-Cup. © EPA

Vanessa Hinz muss nach einer unglücklichen Vorbereitung zunächst im IBU-Cup ran, den Start dort verpasst Johanna Puff wegen einer Erkältung.

Schliersee – Im Jahr 2013 feierte Vanessa Hinz ihr Debüt im Biathlon-Weltcup. Rund ein Jahr später gehörte sie zum festen Kader. Jetzt muss sich die 30-Jährige wieder im IBU-Cup beweisen. Damit ereilt sie ein ähnliches Schicksal wie in der vergangenen Saison Franziska Hildebrandt. Denn aufgrund einer denkbar unglücklichen Vorbereitung ist Hinz für die ersten beiden Weltcups in Kontiolahti und Hochfilzen nicht nominiert.

Seit August fehlt ihr die Trainingskonstanz. Sie laborierte erst an Rückenproblemen, einer Krankheit und dann noch an einem Außenbandriss und einer Sehnenscheidenentzündung. Und so geht sie im IBU-Cup, der zweiten Liga im Biathlon, im schwedischen Idre Fjäll an den Start.

Die Woche beginnt am Dienstag, mit einem Sprint, am Mittwoch folgt eine Verfolgung, ehe am Wochenende ein Einzel über 15 Kilometer und ein weiterer Sprint warten. „Ich sehe den IBU-Cup als neue Chance“, erzählt Hinz, die sich mit der Situation anfreunden konnte. „Ich kann in Ruhe die Wettkämpfe laufen ohne den großen Trubel.“ Denn sie brauche die Wettkampfkilometer, um sich wieder an die Belastung heranzutasten. „Mir fehlt die Härte“, konstatiert die Biathletin vom SC Schliersee. Mit guten Ergebnissen kann sie sich für die Weltcup-Rennen vor Weihnachten in Anney-Le Grand Bornand empfehlen.

Eigentlich wäre auch Johanna Puff vom SC Bayrischzell für die Rennen in Schweden nominiert gewesen. Die 20-Jährige pausiert aber wegen einer Erkältung. Sie ist Mitte Dezember in Ridnaun eingeplant. emi