Vanessa Hinz Zwölfte im Sprint – 19. in der Verfolgung

Kämpferisch präsentierte sich Vanessa Hinz in Sprint und Verfolgung im finnischen Kontiolahti, nachdem in der Staffel das Stehendschießen erneut das Problem gewesen war © EPA

Mit zwei Platzierungen unter den besten 20 ist Biathletin Vanessa Hinz nach der enttäuschenden Staffel in Kontiolahti ein versöhnlicher Abschluss gelungen.

Schliersee – Vanessa Hinz hat beim Weltcup-Wochenende in Kontiolahti (Finnland) doch noch einen erfreulichen Abschluss gefunden. Nach dem durchwachsenen Staffelrennen am Freitag, bei dem die Schlierseer Biathletin zweimal in die Strafrunde musste, zeigte sie vor allem im Sprintwettbewerb über 7,5 Kilometer einen starken Auftritt. Nach zwei fehlerfreien Schießeinheiten wurde die 29-Jährige Zwölfte. Im Verfolgungswettbewerb am Sonntag profitierte sie von der guten Ausgangslage aus dem Sprint und kam als 19. ins Ziel. Denn drei Fehler in diesem Verfolger waren eigentlich zu viele, so musste Hinz auch einige Ränge einbüßen und rutschte sieben Plätze nach hinten.

In der bereinigten Zeit ohne die Rückstände aus dem Sprint brachte die Biathletin vom SC Schliersee die 30. Zeit in die Loipe am finnischen Höytiäinen-See. Auf der Schlussrunde lieferte sie sich ein Duell mit der läuferisch starken Hannah Öberg aus Schweden. Hinz hatte auf den letzten zwei Kilometern zwar die Nase ganz knapp vorne, musste sich aber nach einem Foto-Finish eine Hundertstelsekunde hinter der Schwedin einreihen. Die zweitschnellste Zeit am Sonntag legte Franziska Preuß hin, die ohne einen Fehler blieb und im Verfolgungsrennen insgesamt 24 Plätze gutmachen konnte. Denise Herrmann zeigte nach ihrem Sieg im Sprint auch einen Tag darauf eine starke Leistung und lief als Dritte erneut aufs Podest.

Hinz klettert im Gesamtweltcup

Hinz blieb im Sprint am Samstag, anders als in der Staffel und dem Verfolger, auch im Stehendanschlag komplett fehlerfrei. „Ich bin doch ganz zufrieden“, sagte Hinz nach dem Sprint. „Ich habe liegend versucht, einfach das zu machen, was ich in der Staffel gemacht habe und stehend versucht, Schuss für Schuss abzuarbeiten.“ Und so gelang es der Schlierseerin, nach fünf Treffern im Liegen auch bei ihrem verhängnisvollen Stehendanschlag alle fünf Scheiben zu treffen. „Das war immer noch eine wackelige Angelegenheit, aber die Null ist am Schluss gestanden und da bin ich schon sehr glücklich darüber“, erzählt Hinz.

Im Gesamtweltcup kletterte Hinz mit den 29 Punkten aus dem Sprint und den 22 aus der Verfolgung auf Platz 22. Damit bewegt sich die Biathletin vom SC Schliersee, die bei den Spielen in Peking mit der Staffel ihre lang ersehnte erste Olympia-Medaille gewonnen hatte, ungefähr in dem Rahmen der vergangenen Saisons.

Zwei Weltcups stehen in diesem Winter noch auf dem Programm. Kommende Woche misst sich der Biathlon-Zirkus erstmals auf Weltcupniveau im estnischen Otepää. Vom 17. bis 20. März steht das Weltcupfinale in Oslo (Norwegen) auf dem Programm.