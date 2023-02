Bruch nach der Halbzeit: TV-Basketballer verlieren gegen Rosenheim

Teilen

Auch eine Auszeit brachte nicht mehr die Wende für die Miesbacher Basketballer. © MM

Die Basketballer des TV Miesbach verlieren in der Bezirksliga 62:77 gegen TSV 1860 Rosenheim. Zur Halbzeit lag der TV noch in Führung.

Miesbach – Eine Halbzeit lang sah es richtig gut aus. Doch am Ende verloren Miesbachs Basketballer mit 62:77 gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Es war ein qualitativ hochklassiges Spiel in der Miesbacher Mittelschulhalle. Zwei mit je zwölf Spielern voll besetzte Teams lieferten sich von Anfang an ein intensives Duell, in dem die Gastgeber bis kurz vor Ende des ersten Abschnitts führten, bevor die Sechziger einen kleinen Lauf hinlegten und auf 17:15 stellten. Im zweiten Viertel ging die Taktik des TV, schnell die großen Center der Gäste zu doppeln, noch besser auf, und am eigenen Korb sorgte gutes Ausboxen für einige Rebounds. TV-Topscorer Mike Brunner erzielte sechs Punkten in Folge zur verdienten 37:31-Halbzeitführung.

Vom in der Kabine besprochenen Vorsatz, nach dem Seitenwechsel mit der gleichen Intensität und Einstellung weiterzumachen, war nach Wiederanpfiff wenig zu sehen. Es kam zu einem Bruch im Spiel. Die Miesbacher versuchten zu sehr, mit Würfen statt Inside-Spiel zu punkten. Magere acht Punkte erzielten sie im dritten Viertel, während die Defensive zu zögerlich agierte und sich die Gäste so einen Fünf-Punkte-Vorsprung erarbeiten konnten. Eine ungewöhnlich schwache Freiwurf-Quote des TV war ein weiteres Problem: Nur zwölf von 33 Freiwürfen fanden ihr Ziel.

Dies machte sich umso mehr bemerkbar, als die routinierten Sechziger zu Beginn des Schlussviertels einen 15:0-Lauf hinlegten, den auch eine Auszeit von TV-Coach Damir Hadziabdic nicht unterbrechen konnte. Erst in den Schlussminuten fielen wieder die Miesbacher Drei-Punkte-Würfe, mehr als Ergebnis-Kosmetik war dies nicht. Am Ende stand ein 62:77 auf der Anzeigetafel. Dadurch ging der direkte Vergleich (Hinspiel 69:60 für Miesbach) ebenso an die Gäste, was im Rennen um den Aufstieg mitentscheidend sein könnte.

Am kommenden Sonntag, 5. Februar, zählt es für den TV gleich wieder. Im nächsten Heimspiel ist um 18 Uhr der SV Seeon zu Gast. Aus dem knapp verlorenen Hinrundenspiel (58:61) haben die Miesbacher noch eine Rechnung offen. mm

TV Miesbach – TSV 1860 Rosenheim 62:77 (37:31)

TV: Brunner 24, Hadziabdic 9, Blank 7, Fresser 5, Ludwig 5, Kaynak 4, Adam 3, Nagy 3, El-Accad 2, Lobinger, Pfeifhofer, Meyer.