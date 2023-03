Bundesliga-Startelf-Debüt für Michael Zetterer – Julian Green trifft für Fürth

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Michael Zetterer freut sich über ein gelungenes Spiel. © Marius Becker

Ein mehr als erfolgreicher Spieltag liegt hinter den Fußball-Profis aus dem Landkreis Miesbach: Alle einsatzbereiten Spieler waren im Einsatz und es setzte keine einzige Niederlage.

Landkreis – Dass der SV Werder Bremen beim 2:2 in Mönchengladbach einen Punkt mitnahm, daran hatte Michael Zetterer einen großen Anteil. Der Hohendilchinger spielte für den erkrankten Stammkeeper Jiri Pavlenka und stand somit zum ersten Mal von Beginn an in der Bundesliga auf dem Platz. Mit sechs teils sehr starken Paraden hielt er Bremen zu jeder Zeit im Spiel und war somit ein wichtiger Faktor für den Punktgewinn. Kilian Fischer aus Weyarn spielte beim 1:0-Sieg des VfL Wolfsburg in Stuttgart ebenfalls über 90 Minuten. Zudem darf er sich über die Nominierung für die U21-Nationalmannschaft freuen.

In der 2. Bundesliga legte Julian Green den Grundstein für den 3:0-Sieg der SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Magdeburg. Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Miesbacher in der 64. Minute das 1:0 für die Kleeblätter. Ebenfalls mit 3:0 gewann der SV Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim und meldete sich damit im Aufstiegsrennen der 3. Liga zurück. Der Haushamer Sebastian Mrowca fehlte dem SVWW allerdings weiterhin mit muskulären Problemen.

Ein 3:0 gab es auch im absoluten Spitzenspiel der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Unterhaching fertigte den ersten Verfolger aus Würzburg mit diesem Ergebnis deutlich ab und hat an der Tabellenspitze nun sieben Punkte Vorsprung. Der Holzkirchner Markus Schwabl spielte über 90 Minuten durch. ses