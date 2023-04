Buzzer Beater zum Freilassinger Aufstieg: TV Miesbach verliert in letzter Sekunde

Auch durch Freiwürfe erzielten die Miesbacher nicht genug Punkte in Freilassing. © Privat

Durch einen Buzzer Beater verlieren die Basketballer des TV Miesbach mit 62:65 in Freilassing und müssen dem Kontrahenten beim Aufstiegsjubel zusehen.

Miesbach – Es sind diese Würfe, die den Basketball-Sport so faszinierend machen. Doch wenn der Gegner mit der allerletzten Aktion den entscheidenden Wurf trifft, einem sogenannten „Buzzer Beater“, tut die Niederlage umso mehr weh. Genau das geschah den Korbjägern des TV Miesbach am Sonntag beim 62:65 beim TSV Freilassing.

Gleich zu Beginn der Partie erlitt Mike Brunner eine Fußverletzung. Der Motor des Miesbacher Spiels versuchte zwar, auf die Zähne zu beißen, musste dann aber schmerzgeplagt das Spiel von außen verfolgen. Ein hektisches erstes Viertel ging mit 22:16 an die Gastgeber. Dann zog der TV an beiden Enden des Feldes spürbar an. Der erst kurzfristig in den Kader zurückgekehrte Daniel Frystacki drehte mit seinen Teamkollegen das Spiel sogar zur 32:39-Halbzeitführung.

Erneut waren es die Gastgeber, die besser in ein drittes Viertel kamen. Erst nach einem 14:0-Lauf Freilassings mit ihrem Topscorer Sebastian Laimböck hatten auch die Miesbacher wieder Zugriff auf das Spiel. Mit einer Energieleistung arbeiteten sich die Männer in Orange wieder Stück für Stück heran, um in der letzten Spielminute auszugleichen. Doch quasi mit der Schlusssirene traf Freilassings Christian Löb nicht nur den entscheidenden Dreier zum Sieg, sondern bescherte seinem Team damit auch die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. mm

TSV Freilassing – TV Miesbach 65:62 (32:39)

TV: Hadziabdic 15, Frystacki 14, Fresser 10, El-Accad 9, Adam 5, Nagy 4, Brunner 3, Ludwig 2.