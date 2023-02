Comeback in Estland: Johanna Puff kehrt in Loipe zurück

Auf ihre Rückkehr in den IBU-Junior-Cup freut sich Johanna Puff. © Björn Reichert/Bhoto.de

Nach langer Zwangspause kehrt Biathletin Johanna Puff in Estland in den IBU-Junior-Cup zurück.

Bayrischzell – Es geht wieder aufwärts bei Johanna Puff. Nach zweimonatiger Wettkampfpause wird die Biathletin vom SC Bayrischzell am morgigen Mittwoch beim IBU-Junior-Cup in Haanja ihr Comeback geben. Im Südosten Estlands macht der internationale Biathlon-Zirkus erstmals Station.

Für den Nachwuchs ist es der erste Junior-Cup nach langer Wettkampfpause, der der Oberaudorferin in die Karten spielte, als sie lange an einem Infekt laborierte. Mit der Überzeugung „Ich geh’ mit Vorfreude ran und schau was rauskommt!“ brach sie am Sonntag mit dem deutschen Team in Richtung Baltikum auf. Vor zwei Wochen hatte Puff mit ersten Trainingseinheiten auf Langlaufskiern begonnen. „Ich komme immer besser rein. Aber nach der langen Pause gehen mir schon noch etwas Substanz und Kraft im Training ab, und mir fehlt die Wettkampfbelastung“, ordnet die 20-Jährige ihren aktuellen Leistungsstand ein.

Zwei Sprints und die Staffel stehen auf dem Programm, ehe es von Haanja aus ins 150 Kilometer entfernte lettische Madona geht, wo vom 15. bis 19. Februar die Junioren-Europameisterschaften stattfinden. Unter normalen Umständen wäre Johanna Puff hier eine heiße Kandidatin für die Medaillenränge gewesen. sie