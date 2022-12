Nicolas Joannidis aus Miesbach startet bei Q-School der PDC

Von: Sebastian Schuch

Voll fokussiert ist Nicolas Joannidis, wenn er am Oche steht. Bei der Q-School will er herausfinden, wie weit er sein Spiel mittlerweile entwickelt hat. © Ralf Poeplau

Nicolas Joannidis aus Miesbach will es wissen: Der 26-Jährige hat sich zur Q-School der PDC angemeldet und stellt dort seine Entwicklung am Darts-Board auf die Probe.

Miesbach/Holzkirchen – Ab dem morgigen Donnerstag verwandelt sich der Alexandra Palace in London wieder in ein Tollhaus. Bis zum 3. Januar messen sich die besten Dartsspieler bei der Weltmeisterschaft, während die Fans im „Ally Pally“ eine große Party feiern. Einen genauen Blick auf die Tricks der Profis wird Nicolas Joannidis aus Miesbach werfen. Der 26-Jährige will selbst irgendwann auf größerer Bühne vor Publikum antreten.

Ab 9. Januar 2023 misst sich Joannidis in Kalkar nördlich von Düsseldorf kurz vor der niederländischen Grenze mit den anderen Teilnehmern bei der sogenannten Q-School der Professional Darts Corporation (PDC) und kämpft somit um die Chance, vielleicht selbst bei der European Tour am Oche zu stehen. „Da versuche ich es einfach mal“, macht sich der Miesbacher keinen Druck. Schließlich wirft er noch gar nicht so lange mit größeren Ambitionen.

Vor elf Jahren verfolgte er das erste Mal die WM, ein Jahr später kaufte er eine eigene Scheibe und Steeldarts. „Ich habe gedacht, das kann ja nicht so schwer sein“, blickt Joannidis zurück. Aber: „Es ist schwerer als gedacht.“ Ein, zwei Jahre spielte er „gaudimäßig“, dann einige Jahre gar nicht. Mit 22 hat er das Darten dann richtig angepackt, steht seitdem jede Woche am Board, das bis heute bei seinem Onkel im Keller hängt.

Sein Verein: die „Underground Gamblers“ aus Holzkirchen

Große Turniererfahrung hat er noch nicht gesammelt. Er kann die Teilnahmen noch an zwei Händen abzählen. Wobei schon erste Ausrufezeichen dabei waren. Bei der E-Darts-EM im Sommer, an der unter anderem auch der Weltranglisten-17. Jose de Sousa teilnahm, wurde er im freien Einzel Siebter. „Das hat mich selbst verwundert“, gibt er zu. Bühnenerfahrung mit Publikum sammelte Joannidis erstmals bei einem Turnier seines Sponsors „SK.Darts“ aus Schechen. Joannidis wurde Zweiter von über 100 Teilnehmern. Bei „SK.Darts“ und Inhaber Stefan Kapsner fing auch alles an. „Er hat immer gesagt, ich soll dabei bleiben“, sagt der Miesbacher über seinen treuen Begleiter, dem sich gerne weitere anschließen dürfen.

Diese Unterstützung führte ihn nach Holzkirchen, zum Darts-Klub „Underground Gamblers“, mit dem der 26-Jährige seit dieser Saison in der Bezirksoberliga antritt. „Darts ist auch ein Mannschaftssport“, betont Joannidis. Vergleichbar etwa mit Tischtennis, das er spielt, seit er zehn Jahre alt ist. Davon profitiert er auch beim Darts. „Ich glaube, ich habe meine Hand-Auge-Koordination vom Tischtennis“, meint Joannidis. Wichtig sei zudem, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. Wie sein Vorbild James Wade. Und das Wissen, dass Millimeter über das Gelingen einer Aktion entscheiden können.

In die Q-School startet Joannidis mit einem 70er Average, sprich durchschnittlich 70 Punkten mit drei Pfeilen. Vor zwei, drei Jahren hätte er noch darüber gelacht, wenn ihm jemand diesen Schnitt zugetraut hätte, sagt Joannidis schmunzelnd. Ihm mache vor allem die Entwicklung Spaß, bei der er bei sich noch Luft nach oben sieht. Etwa beim Errechnen der verschiedenen Wege auf null. Den Spaß will er auch bei der Q-School behalten. „Ich weiß, dass dort Leute sind, die viel besser sind als ich.“ Trotzdem möchte er Duelle gewinnen.

Ziel: Mal auf der European Tour spielen

Profi werden hat sich der Account-Manager eines Münchner Personaldienstleisters zwar nicht als Ziel gesetzt. Aber sollte es bei der Q-School und danach gut laufen, würde er gerne mal bei der European Tour auf der Bühne stehen und den einen oder anderen bekannten Namen ärgern. Einen Dartsnamen hat er auch schon: „Dartinator“, nach seinem Lieblingsfilm Terminator.

Und sein WM-Tipp? „Das ist so schwer wie noch nie“, meint Nicolas Joannidis und überlegt. Dieses Mal werde sich der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden wieder durchsetzen. „Er ist ein absolutes Mentalmonster.“