Dem verrückten Wetter getrotzt: Leon Beckhaus gewinnt Bronze bei World University Winter Games

Im Snowboardcross

Mit Bronze erfüllt Snowboardcrosser Leon Beckhaus bei den World University Winter Games seine persönliche Medaillenvorgabe.

Miesbach – Am Mittwoch sprach der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) von einem deutschen Medaillenregen bei den World University Winter Games in Lake Placid. Der erste Tropfen dazu kam von Leon Beckhaus vom SC Miesbach, der vor genau einer Woche am Gore Mountain Bronze im Snowboardcross holte. Und das teilweise im strömenden Regen (wir berichteten).

„Ja, wir konnten das verrückte Wetter an der Ostküste ganz gut ausprobieren“, sagt der 24-Jährige Student lachend, während er daheim am Schreibtisch sitzt. Für seine Bachelorarbeit in Bauingenieurwesen geht es in den Endspurt und während die Teamkollegen aus den anderen Disziplinen bei mittlerweile herrlichem Winterwetter ihre Wettbewerbe austragen, stecken die Snowboardcrosser schon wieder mitten im Alltag. Gut für den Fortgang des Studiums.

Schade, weil so kaum Zeit blieb, das sportliche Großereignis mit 1655 studentischen Spitzensportlern aus 46 Nationen zu genießen oder sich mit anderen auszutauschen, wie sie den Spagat zwischen Leistungssport und Uni schaffen. Was Kontakte und Rahmenprogramm angeht, hatten die Snowboardcrosser doppelt Pech. „Vom Event haben wir leider nicht viel miterlebt“ bedauert Beckhaus, dessen Wettbewerb schon vor der offiziellen Eröffnung begann. Und das im eineinhalb Fahrstunden vom sonstigen Geschehen entfernten Gebiet von Gore Mountain, wo Snowboarder und Ski-Freestyler ihr Quartier hatten.

+ Freuen sich: Leon Beckhaus und adh-Trainer Andreas Polke vom SC Miesbach. © Arndt Falter

Round Robin ein cooles Format

An den Trainingstagen herrschten sehr gute Bedingungen. Doch dann kam der Schnee, aus dem Nieselregen wurde, der auf der Brille gefror und den Untergrund betonschwer machte. Selbst am Wettkampftag regnete es. „So gut wie alle hatten damit ihre Probleme“ erklärt der Weltcup-Fahrer und ergänzt: „Bis auf Einen, der es besser gemacht hat, als alle anderen.“ Der Franzose Bejamin Gattaz, der mühelos durch den Parcours glitt. „Das war nicht die allergeilste Werbung für unseren Sport“, meint Beckhaus, der als Viertschnellster der Qualifikation in die Rennen ging.

Ungewohnt, nicht nur für ihn, dass er direkt in der ersten Runde mit den drei Schnellsten startete. „Wir sind Round Robin gefahren. Ein ganz cooles Format“, erklärt er. Dabei trifft man in fünf Heats mit jeweils vier Startern einmal auf jeden anderen im Feld. Die für Platzierungen erzielten Punkte entscheiden über die Halbfinalteilnahme. Am Ende waren es sieben Heats auf dem, abgesehen vom Schnee, nicht besonders anspruchsvollen Kurs, mit den für Beckhaus’ Boards unangenehm engen Kurven. Im fünften Heat traf er das erste Mal auf den späteren Sieger.

Beckhaus will weiter studieren

Er selbst kam ausgerechnet im Finale nicht gut zurecht. Sein Plan: Den vor ihm liegenden Tschechen im Schlussstück attackieren, als ihm ein Franzose vor die Füße fiel. Zwar machte Beckhaus einen Platz gut, doch für mehr fehlte der Speed. Am Ende gab es Bronze und nach der ersten Enttäuschung kam die Freude über die Medaille. Und zumindest ein kleines bisschen Gemeinschaftsgefühl, als die Snowboarder tags darauf noch beim Super G und Eiskunstlauf vorbei schauten.

Ab Dienstag bereitet sich Beckhaus in St. Moritz auf den Weltcup in Cortina d’Ampezzo vor. Was das Studium angeht, wird er nach dem Bachelor mit einem zweiten Fach beginnen. Doch für die World University Winter Games ist er bei der Grenze von 25 Jahren dann zu alt.

Filmbeiträge von der Medaillen-Fahrt gibt es auf Instagram unter @adh.de.