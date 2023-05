Der Abstieg naht: TuS Holzkirchen II unterliegt Pöcking-Possenhofen mit 0:3

Teilen

Chance zur Führung: Holzkirchens Gjon Rasi scheitert an SC-Keeper Siegfried Bahner. © cs

Der TuS Holzkirchen II muss nun wohl annehmen, was er unbedingt vermeiden wollte: Langsam, aber sicher müssen sich die Grün-Weißen mit dem Thema Kreisklasse beschäftigen. Im so wichtigen Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen setzte es erneut eine bittere 0:3-Schlappe.

Holzkirchen – Der Rückstand auf den drittletzten Platz beträgt vier Spieltage vor dem Ende bereits sechs Zähler.

„Es reicht einfach nicht“, stellt ein merklich frustrierter TuS-Coach Florian Ächter fest. „Wenn wir es jetzt noch schaffen sollten, wäre das ein Märchen.“ Dabei hatten sich die Grün-Weißen für ihr zweites Heimspiel in der Abstiegsrunde so viel vorgenommen.

Aber bereits vor der Partie erhielt die ohnehin schon stark ersatzgeschwächte TuS-Hintermannschaft die nächste Hiobsbotschaft: Aron Mättig, der fest in der Innenverteidigung eingeplant war, musste kurzfristig verletzungsbedingt passen. Daher rückte Mittelfeldmotor Drilon Shukaj auf die für ihn ungewohnte Position. „Wir müssen in jedem Spiel mit einer anderen Abwehr ran“, sagt Ächter. „Es ist gegen uns zu einfach, Tore zu schießen.“

Dabei entwickelte sich in der ersten Hälfte eine durchaus gefällige Partie. Die TuS-Kicker hätten nach vielversprechenden Möglichkeiten durch Sebastian Kirmayr und Gjon Rasi in Führung gehen können, aber auch die Gäste trafen im Anschluss an eine Ecke nur die Querlatte. Und doch erfolgte für die Holzkirchner unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff der Nackenschlag. Pöcking kombinierte sich durch das Zentrum, und Clemens Link markierte das 1:0 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die TuS-Kicker noch mal alles. Coach Ächter nahm einige taktische Veränderungen vor, doch am Ende ohne Erfolg: Lucas Perkuhn erzielte eine Viertelstunde vor dem Ende das 2:0 für den SC und sorgte damit für die Vorentscheidung. Rund zehn Minuten später besorgte sein Teamkollege Max Hartmann das 3:0 und brachte damit den Auswärtssieg für Pöcking in trockene Tücher.

TuS-Coach Ächter machte derweil bei seinen Mannen ein „Kopfproblem“ aus. „Aber trotzdem haben sie nie aufgegeben“, betont er. Zu allem Überfluss vergab Holzkirchens Dominic Ritter von Weinzierl in der Schlussphase noch einen Elfmeter.

Auch wenn die Lage reichlich aussichtslos erscheint: Aufgeben wollen die Holzkirchner noch nicht, sagt Ächter. „Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles versuchen.“

TuS Holzkirchen II – SC Pöcking-Possenhofen 0:3 (0:1)

TuS Holzkirchen II: Adatepe – Ritter von Weinzierl, Kiekenbeck, Hummelsberger, Ledermann (68. Baumann), Glatz, Mohr (46. Ferraro), Shukaj (46. B. Feldbrach), Kirmayr, Mayer, Rasi (46. T. Feldbrach).

Tore: 0:1 Link (45.), 0:2 Perkuhn (75.), 0:3 Hartmann (86.).

Gelbe Karten: Mayer, Ledermann, Rasi – Freiwald, Forster, Jäger, Langer.

Schiedsrichter: Lukas Rehekampff.