Der erhoffte Auftakt: Hinz 14. im Olympia-Einzel

Auch läuferisch war Vanessa Hinz im Einzel durchaus ordentlich unterwegs. © Hendrik Schmidt/DPA

Der Auftakt in die Olympischen Winterspiele in Peking ist geglückt. Biathletin Vanessa Hinz wurde im Einzel 14.

Schliersee – Es war der erhoffte solide Auftakt in die Olympischen Spiele für Vanessa Hinz. Die Schlierseer Biathletin wurde beim Einzelwettbewerb über 15 Kilometer 14. und reihte sich damit in das gute deutsche Gesamtergebnis ein. Denn Olympiasiegerin im Einzel wurde überraschend Denise Herrmann, die zuletzt mit ihren Leistungen haderte und für die die Goldmedaille der größte Erfolg ihrer Karriere ist. „Was für ein goldener Tag für unser Team“, schwärmt Hinz auf Instagram.

Bei der Flower Ceremony muss sich Hinz später auch ein paar Tränen aus dem Gesicht wischen. „Mir fehlen immer noch die Worte. Das hast Du Dir mehr als verdient.“ Ein Lob hat die Schlierseerin auch für ihre Namensvetterin Vanessa Voigt übrig. Die wurde Vierte und verpasste die Bronzemedaille knapp um nur 1,3 Sekunden hinter der Drittplatzierten Marte Olsbu Röiseland. Die lange an einer Fußverletzung und einer Coronainfektion laborierende Franziska Preuß wurde bei ihrem Comeback 25.

Hinz sammelt mit dem 14. Platz im Einzelwettkampf Selbstvertrauen für die weiteren Rennen in Peking. Denn vor allem ihren wackeligen Stehendanschlag brachte die Schlierseerin gut durch und verpasste von zehn Schüssen im Stehen nur einmal das Ziel. Liegend blieb die 29-Jährige komplett fehlerfrei und knüpft damit an die hervorragenden Schießleistungen im Liegendanschlag der laufenden Saison an.

Hinz läuferisch ordentlich

Und auch in der Loipe war Hinz ordentlich unterwegs, allerdings nicht so schnell wie in den vergangenen Weltcups. Am Ende der 15 Kilometer langen Strecke war die Biathletin vom SC Schliersee gut zweieinhalb Minuten langsamer als die schnellste Läuferin, die Norwegerin Tiril Eckhoff, die allerdings gleich fünf Strafminuten hinnehmen musste und damit aus dem Medaillenrennen fiel. Komplett fehlerfrei blieben nur Iryna Petrenko (Ukraine) und die Dänin Ukaliq Astri Slettemark.

Für Vanessa Hinz ist das Einzel-Ergebnis vor allem für die Olympia-Wertung relevant, die sie in den Massenstart zum Ende der Spiele bringen könnte. Denn dafür qualifizieren sich die 15 besten Athletinnen aus dem Gesamtweltcup und die 15 Besten bei den Olympischen Spielen, die nicht über die Weltcupwertung ohnehin schon qualifiziert sind.

Der nächste Wettkampf steht für Vanessa Hinz am kommenden Freitag auf dem Programm. Dann geht es wieder um 10 Uhr in den Sprintwettbewerb, an den am Sonntag die Verfolgung anschließt.