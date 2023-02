Der Kreis schließt sich: Vanessa Hinz beendet ihre Biathlonkarriere

Später Höhepunkt: Nachdem Vanessa Hinz (2.v.l.) bei Olympischen Spielen zweimal als Vierte und einmal als Fünfte knapp eine Medaille verpasst hatte, gewann sie 2022 in Peking mit (v.l.) Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Denise Herrmann-Wick Bronze. © Angelika Warmuth

Vanessa Hinz beendet in Obertilliach ihre Biathlonkarriere - an dem Ort, an dem sie ihr erstes internationales Rennen bestritten hat.

Schliersee – Dreimal WM-Gold mit der Staffel, Vizeweltmeisterin im Einzel und im vergangenen Jahr die lang ersehnte Olympiamedaille mit Staffel-Bronze in Peking. Diese Erfolge sind Vanessa Hinz nicht mehr zu nehmen. Am Samstag hat die 30-Jährige ihre Biathlonkarriere überraschend beendet. Die Schlierseerin verabschiedet sich vom Leistungssport. Beim IBU-Cup-Sprint in Obertilliach (Österreich) lief sie das letzte Profirennen ihrer Karriere. Obertilliach ist für Hinz ein besonderer Ort. Dort hat sie 2013 nach ihrem Wechsel vom Langlaufen zum Biathlon ihren ersten internationalen Wettkampf beim Alpencup.

Die Entscheidung, dass dies ihre letzte Saison sein würde, hatte die 30-Jährige schon im vergangenen Sommer vor ihrer verletzungsgeplagten Vorbereitung getroffen. „Mein Körper und mein Kopf haben mir gezeigt, dass jetzt Schluss sein soll mit Leistungssport. Ich bin absolut bereit für den nächsten Lebensabschnitt.“ Recht spontan kam nun das Ende in Obertilliach. „Ich war hier in meinem ersten Trainingslager mit dem Skiclub Schliersee und erinnere mich noch gut daran“, sagt Hinz im Merkur-Gespräch und erklärt, dass sie weiterhin die Leidenschaft am Sport beibehalten würde. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr die Leichtigkeit und den Spaß daran habe, mich zweimal am Tag oder auch mal bei Regen rauszuquälen.“

Hinz wirkt glücklich und gelöst. Und so richtig verarbeitet scheint sie den Samstag noch gar nicht zu haben. „Ich weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Da war ich überrascht, dass ich bis Freitag ganz ruhig war“, erzählt Hinz. „Am Samstag musste ich mich dann schon zusammenreißen. Das letzte Mal Ski testen, das letzte Mal anschießen. Da hatte ich schon mit den Tränen zu kämpfen.“ Alle Dämme brachen dann als mit Rudi Schöllmann überraschend ihr erster Biathlontrainer beim Sprint in Obertilliach vorbeischaute. „Von ihm habe ich alles gelernt, er kennt mich einfach und ist bis heute eine ganz enge Vertrauensperson.“

Erster Weltcup-Sieg: der Massenstart von Kontiolahti 2018. © MARTTI KAINULAINEN

Hinz will jetzt „einfach leben“

Beim Rennen selbst, das die Schlierseerin mit einem Schießfehler als Zehnte beendete, genoss sie jeden Meter. „Das war echt der Wahnsinn“, schwärmt sie. Schon als der Stadionsprecher beim Start ihren Namen aufrief, musste sich Hinz zwingen, sich auf das Rennen zu fokussieren – so wie sie es in den vergangenen zehn Jahren auch gemacht hat.

Größter Einzelerfolg: Silber bei der Weltmeisterschaft 2020. © Hendrik Schmidt

Mit damals 20 Jahren feierte Hinz am 7. März 2013 in ihrer ersten Biathlonsaison in Russland ihr Debüt im Weltcup. Insgesamt absolvierte sie über 200 Rennen im Weltcup. Zweimal startete sie bei Olympischen Spielen (2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking). Fast genau fünf Jahre nach ihrem ersten Start in der höchsten Biathlonklasse feierte sie ihren ersten und einzigen Weltcup-Sieg in einem Einzelrennen. Am 11. März 2018 gewann Hinz den Massenstart im finnischen Kontiolahti. Und jetzt, wieder fast genau fünf Jahre später, beendet sie glücklich ihre Karriere. „Biathlon hat mir alles gegeben: alle Emotionen, alle Hochs und Tiefs. Ich bin so glücklich, dass es mir dieses Leben ermöglicht hat. Ich möchte keine Sekunde davon missen und ich wünsche mir für alle jungen Athleten, dass sie dasselbe erleben werden“, sagte Hinz nach dem Rennen der Internationalen Biathlon-Union (IBU).

Auf die Frage, ob sie schon Pläne für die Zeit nach ihrer Profikarriere habe, antwortete Vanessa Hinz sofort und überzeugt mit einem deutlichen „Ja“ und ergänzt: „Ich werde leben. Seit 15 Jahren habe ich jeden Tag einen Plan und jetzt will ich erst mal keinen mehr haben.“