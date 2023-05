Der Meister gibt sich bei der SG Hausham die Ehre

Die SG Hausham empfängt am Freitag den SV Habach zu sportlich bedeutungslosem Spiel. Denn vor einer Woche haben die Haushamer Habach zum Meister gemacht.

Hausham – Das bislang letzte Treffen zwischen der SG Hausham und dem SV Habach gab es vor noch nicht einmal einer Woche in Ohlstadt. Die Knappen besiegten den dortigen SV mit 4:3 und machten damit die Habacher zum Meister. Der Aufsteiger zeigte sich in Form einer Bierspende erkenntlich. Am heutigen Freitagabend kommt es nun in Hausham zum sportlich letztlich belanglosen Duell der beiden Teams.

Die Hausherren wollen die Saison ordentlich zu Ende bringen und sich beim letzten Heimspiel mit einer soliden Leistung von ihren Fans in die Sommerpause verabschieden. Die Gäste wiederum wollen unter Beweis stellen, dass sie zurecht in die Bezirksliga aufsteigen. Es wäre also eigentlich angerichtet für einen anregenden Fußballabend auf der Zentralen Sportanlage (19.30 Uhr).

Wären da nicht die zahlreichen Ausfälle bei den Hausherren. „Wir haben ernsthafte Probleme, elf Mann zusammenzubekommen. Das lange Wochenende bietet sich natürlich für einen Kurzurlaub an, hinzu kommen Kranke und Verletzte“, sagt SG-Trainer Stephan Leitner. „Es wird auf jeden Fall spannend, wer am Ende auflaufen wird.“ Dennoch wollen die Knappen nicht nur auf den Platz gehen, um die Punkte abzuliefern. Die Heimbilanz in der Aufstiegsrunde ist mit einem Unentschieden und drei Niederlagen ausbaufähig, und ein Punktgewinn wäre auch dieses Mal das Ziel. „Wir wollen gegen den zukünftigen Bezirksligisten ein gutes Spiel machen“, unterstreicht Leitner. „Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften das Spiel gewinnen wollen.“ Da es für beide Teams aber um nichts mehr geht, werden sie wohl nicht mehr mit letzter körperlicher Intensität zu Werke gehen. Eine Tatsache, die den ersatzgeschwächten Haushamern entgegenkommen dürfte. Und vielleicht steckt den Gästen noch die Meisterfeier in den Knochen. Leitner: „Habach hat eine sehr gefestigte Mannschaft. Sie haben viel Qualität in der Offensive und stehen hinten gut. Die stehen zurecht da oben.“