Der Mythos ist spürbar: Katja Kronschnabl, Andreas Lenz und Nedim Cen bei Ironman-WM auf Hawaii

Die Strecken kennengelernt haben Andreas Lenz und Nedim Cen (im Hintergrund) in den vergangenen Tagen bereits. Am Samstag wird es für die beiden Sportler vom Medius Schachenmeier Bike Base Team ernst.

Vom Medius Schachenmeier Bike Base Team

Von Michael Eham schließen

Gleich drei Sportler aus dem Landkreis Miesbach starten bei der Ironman-WM 2022 auf Hawaii: Katja Kronschnabl, Andreas Lenz und Nedim Cen.

Landkreis – „Der Mythos Hawaii ist auf jeden Fall spürbar“, erzählt Katja Kronschnabl nach ihrer Ankunft in Kailua-Kona, einer Kleinstadt im Westen von Hawaiis Big Island. Der Traum so vieler Triathletinnen und Triathleten weltweit wird für die Schlierseerin wahr: Sie startet am heutigen Donnerstag bei den Ironman-Weltmeisterschaften. Vor knapp einem Jahr qualifizierte sich Kronschnabl mit einem Sieg in ihrer Altersklasse 50-54 beim Langdistanz-Triathlon im portugiesischen Cascais für die Welttitelkämpfe. Neben ihr starten vom Medius Schachenmeier Bike Base Team noch Nedim Cen und Andreas Lenz, der sich zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Auch Lenz schwärmt von der Atmosphäre und den Tausenden Athleten vor Ort: „Alle bereiten sich vor. Auf den Radstrecken und dem Ali’i Drive ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Vollbetrieb.“ Der Ali’i Drive: Gut elf Kilometer ist die wohl legendärste Laufstrecke im Triathlonsport lang. Gut zwei Drittel der Küstenstraße sind Teil des Marathons im Rahmen der Ironman-Weltmeisterschaften, dem heißesten Laufsteg der Welt. Denn neben den Wellen im Pazifik beim Schwimmen über 3,8 Kilometer und dem Wind beim Radfahren über 180 Kilometer ist vor allem die Hitze ein Faktor, der den Wettbewerb so besonders macht. „Ich habe in den letzten Tagen schon versucht, ein bisschen Sport zu machen. Es ist schon krass, einfach schwül und verdammt heiß“, berichtet Lenz. Da heißt es erst einmal akklimatisieren.

Kronschnabl: Eine Ehre, hier antreten zu dürfen

Für Kronschnabl steht auch kaum mehr Training auf dem Programm, da die Frauen dieses Jahr schon am Donnerstag starten, während die meisten Männer am Samstag ins Rennen gehen. Sie kam am vergangenen Donnerstag auf Hawaii an und hat die Radstrecke schon ein bisschen begutachtet. „Wir sind 90 Kilometer Probe gefahren, um eine Teilstrecke schon mal kennenzulernen“, erzählt die Ärztin, die von ihren Liebsten begleitet wird. „Meine Tochter hatte schon einen Platten, dann konnte ich auch eine solche Situation noch mal üben.“ Kronschnabls Töchter und ihr Ehemann Stefan Hütter –selbst Hawaii-Finisher von 2017´– begleiten sie mit zu ihrem großen Abenteuer. „Die Stimmung im Team ist sehr gut, aber am meisten stützt mich meine Familie. Es fühlt sich mehr nach Urlaub an“, erzählt die 51-Jährige. „Ich empfinde es auch als Ehre, hier antreten zu dürfen und in einer brodelnden Welt eine kleine Oase gefunden zu haben.“ Ihr Hauptziel ist, in der Konkurrenz von 170 Starterinnen in ihrer Altersklasse zu bestehen und ins Ziel zu kommen. Dafür fühlt sie sich gut genug vorbereitet: „In 13 Stunden wäre super, dürfen auch 13,5 Stunden sein.“

+ Da bin ich: Katja Kronschnabl zeigt auf ihren Namen auf der Teilnehmerwand. © Privat

Wenn Kronschnabl schon lange das Ziel erreicht haben sollte, gehen Lenz und Cen ihr Projekt Ironman Hawaii an. Lenz hatte schon eine Schrecksekunde zu verkraften. Bei seiner Probefahrt ist seine Schaltung komplett ausgefallen. Auch mit Unterstützung von Bike-Base-Inhaber Hütter konnte das abgeklemmte Kabel entfernt und neu eingebaut werden.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Ganz genau erinnert sich Lenz noch an die Hitzequalen von seiner ersten Hawaii-Teilnahme 2019. „Ich werde versuchen, alles auf die Straße zu bringen, was ich derzeit habe. Ich habe aber auch meine Erfahrungen vor drei Jahren gemacht, wie schwierig das mit der Hitze hier ist“, sagt Lenz und gibt dabei keine konkrete Zielzeit vor. „So genau habe ich mir das auch gar nicht überlegt.“