Nach fünf Jahren: Darching feiert Derbysieg gegen Weyarn

Fußball: Kreisklasse 2

Drei Nachholspiele in der Kreisklasse 2: Der SV Miesbach mühte sich zum Dreier, der SC Wörnsmühl ging Baden und die DJK Darching gewann zum ersten Mal seit fünf Jahren gegen Weyarn.

Landkreis – Gleich drei Nachholspiele mit Landkreisbeteiligung hielt die Fußball-Kreisklasse 2 am Dienstag bereit: Tabellenführer SV Miesbach mühte sich bei den FF Geretsried zum Dreier, der TuS Geretsried II war dagegen eine Nummer zu groß für den SC Wörnsmühl. Die DJK Darching hatte im Landkreis-Duell mit dem TSV Weyarn das glücklichere Ende für sich. Zum ersten Mal seit fünf Jahren.

FF Geretsried – SV Miesbach 1:2 (1:1)

Tore:1:0 (19.) Bozaris, 1:1 (45.+2) Feicht, 1:2 (86.) Heid.

Der Tabellenführer zu Gast beim Vorletzten – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Auch was die Spielanlage angeht, waren die Miesbacher das bessere Team, dennoch gingen die Gastgeber in Führung. „Das war ihre einzige Torchance im ganzen Spiel“, sagt SV-Kicker Felix Scherer. Der Tabellenführer ließ sich jedoch nicht verunsichern und rannte weiter auf das Geretsrieder Tor an, was kurz vor der Pause mit dem Ausgleich belohnt wurde. Das gleiche Bild in der zweiten Halbzeit, wieder brauchten die Miesbacher bis kurz vor Abpfiff, ehe Sebastian Heid für die Entscheidung sorgte. „Das war ein Kampfspiel“, sagt Scherer. „Die haben mit Mann und Maus verteidigt.“

DJK Darching – TSV Weyarn 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 (3.) Haas, 1:1 (32.) Wacker, 1:2 (51.) Wacker, 2:2 (56.) Weindl, 3:2 (86.) Sitzberger.

„A bisserl länger“ saßen die Fußballer der DJK Darching nach dem Heimsieg gegen den TSV Weyarn zusammen. Denn: „Das war das erste Mal seit fünf Jahren, dass wir dieses Derby gewinnen konnten“, sagt Kapitän Christoph Lindmeier. Insgesamt – dessen sind sich beide Seiten einig – sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. „Ein Unentschieden wäre drin gewesen“, meint Weyarns Kapitän Florian Butzenberger. „Wir haben uns blöd angestellt.“ Die Folge: Vier Minuten vor Schluss kam die DJK doch noch zum Siegtreffer. „Wir wollten den Dreier einfach mehr“, sagt Lindmeier.

SC Wörnsmühl – TuS Geretsried II 1:5 (1:2)

Tore: 1:0 (9.) Zehetmeier, 1:1 (17.) Wieland, 1:2 (31.) Lajqi, 1:3 (52.) Lajqi, 1:4 (76.) Raic, 1:5 (78.) Filan.

Mit Rückenwind vom jüngsten 3:0-Heimsieg gegen den SV Bad Tölz ging der SC Wörnsmühl in die Partie gegen den Tabellennachbarn TuS Geretsried II. Allerdings verpasste es der SC nach früher Führung, den zweiten Treffer nachzulegen. „Wir haben dann viel zu einfach zwei Gegentore bekommen“, sagt Kapitän Christian Zehetmeier. „Das war der psychologische Knackpunkt.“ Denn während der Landesliga-Reserve das Toreschießen spielend einfach vom Fuß zu gehen schien, gelang den Leitzachtalern nach vorne wenig. „Vor allem in der zweiten Halbzeit war Geretsried einfach die bessere Mannschaft“, gesteht Zehetmeier.

B astian Huber