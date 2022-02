Deutliche Siege: Mehringer und Zeug bayerische Hallen-Meisterinnen

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Ihre Bestzeit erneut verbessert hat Lea Mehringer bei den Titelkämpfen in München. © Ludwig Stuffer

Erfolgreich sind die Leichtathletinnen der LG Oberland von der Bayerischen Hallen-Meisterschaft zurückgekehrt. Lea Mehringer und Sabrina Zeug gar mit einem Titel.

Landkreis – Mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille überraschten die Leichtathletinnen von der LG Oberland bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften in München.

Ihren Siegeszug auf der 60-Meter-Hürden-Strecke der weiblichen U18 setzte Lea Mehringer vom TSV Schaftlach in der Werner-von-Linde-Halle fort. Mit einer leichte Rückenverletzung ging sie mit einem Handicap an den Start. „Wir wollten ja eigentlich gar nicht über die Hürden antreten, sondern im 200 Meter-Lauf“, erzählte Trainerin Margret Gremm die kurzfristig ummeldete. Aber trotz Verletzung lief es für Mehringer bereits im Vorlauf wie geschmiert: Sie spurtete mit 8,65 Sekunden zur schnellsten Zeit und zugleich einem neuen persönlichen Rekord. Um vier Hundertstelsekunden schraubte sie ihre erst kürzlich erzielte Zeit herunter. Im Finale ließ die LGO-Athletin ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance: Mit 8,66 Sekunden bestätigte sie ihre Top-Form und wurde mit über einem Meter Vorsprung neue bayerische Meisterin. Klar auf die weiteren Medaillenränge verwies sie über die 76 Zentimeter hohen Hindernisse Maresa Hense (8,79/LG Sempt) und Millicent Mensah (8,91/LAC Quelle Fürth).

Mehringers neue Bestzeit spiegelt sich auch positiv in der deutschen Jahresbestenliste wieder: Als Dritte muss sie nur Pia Meßing vom TV Gladbeck mit 8,52 Sekunden und Miriam Steinbach von der LG Filstal mit 8,62 Sekunden den Vortritt lassen. Gremm: „Für uns war dieser Start das Saisonende, denn mit dieser Verletzung wollen wir nichts mehr riskieren und konzentrieren uns deshalb auf den Sommer.“

Zeug gewinnt souverän

Hochmotiviert ging im Kugelstoßen der Frauen Sabrina Zeug von der SG Hausham an den Start. Mit der Vier-Kilogramm-Kugel steigerte sie ihre Saisonbestmarke ebenfalls klar: Nach einem technisch guten Drehstoß wuchtete sie das Wurfgerät auf 13,90 Meter und war ihren Gegnerinnen damit um Längen voraus. In der Endabrechnung wurde der 29-jährige Schützling von Trainer Hans Zenzinger souverän neue bayerische Meisterin, deutlich vor Simone Schramm (12,75/LG Bamberg). „Ja, das ist gut gelaufen für mich“, meinte Zeug, denn mit dieser Goldmedaille ist sie eigentlich schon eine Abonnement-Meisterin in dieser Disziplin.

Mehr als einen Meter Vorsprung hatte Sabrina Zeug von der SG Hausham im Kugelstoßen. © Ludwig Stuffer

Des einen Freud, ist des anderen Leid, heißt es. Und genau dies ereignete sich bei Christina Stumböck: Die Haushamer Athletin musste sich als undankbare Vierte im Kugelstoßen begnügen. Die 23-Jährige hätte zweifelsohne beste Chancen auf Bronze gehabt, doch die ehrgeizige Athletin kam technisch diesmal nicht zurecht und setzte die Kugel auf „nur“ 11,44 Meter. Am Ende fehlten ihr 46 machbare Zentimeter zum Edelmetall.

Eine weitere Bronzemedaille gab es dennoch für die SG Hausham – und dies unterstreicht die hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein. Irma Liliane Fell überraschte mit dem dritten Platz im Hochsprung der weiblichen U18. Mit ausgezeichneten 1,65 Metern verbesserte die 15-Jährige ihren persönlichen Rekord um immerhin einen Zentimeter und holte ihren ersten großen Stockerlplatz. Dabei fehlten ihr nur drei Zentimeter zum Vize-Titel während Ella Obeta von der LG Eckental mit 1,71 Metern gewann.