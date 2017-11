Deutschlandcup: So lief die Premiere von Andreas Eder

„Ich bin mit zwei Trikots heimgegangen“

von Julia Pawlovsky schließen

Andreas Eder ist zufrieden mit seiner Premiere im Trikot der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der Miesbacher Eishockey-Profi vom EHC München hat drei A-Länderspiele hinter sich.

Miesbach/Augsburg – Die wichtigste Frage zuerst: Ja, Andreas Eder durfte sein Dress behalten. Nicht nur das: „Ich bin mit zwei Trikots heimgegangen“, sagt der 21-Jährige und grinst. Der Miesbacher Eishockey-Profi vom EHC München gab am Wochenende beim Deutschland Cup in Augsburg sein Debüt in der Nationalmannschaft (wir berichteten). Als Andenken bekamen er und der zweite Neuling Stefan Loibl (Straubing Tigers) vom Deutschen Eishockey-Bund das Shirt des Auftaktmatchs gegen Russland geschenkt. Zu Eders Überraschung durfte er dann auch noch das vom letzten Spiel gegen die USA behalten.

Drei A-Länderspiele stehen nach diesem Wochenende nun im Lebenslauf des Stürmers. Mit seiner Premiere beim Vier-Nationen-Turnier ist der 21-Jährige zufrieden. „Für das erste Mal und mit der Aufregung war es ganz gut“, meint Eder. Die Aufregung war in den beiden Trainingstagen mit dem Nationalteam noch nicht vorhanden, stellte sich aber pünktlich zu Spielbeginn am Freitagabend an. „Als ich aufs Eis bin und die Hymne gespielt wurde, war ich schon sehr nervös.“

In der ersten Partie schickte ihn Bundestrainer Marco Sturm (39) mit Loibl und Maxi Kammerer (Düsseldorfer EG) aufs Eis. „Das war ganz gut“, meint der Miesbacher. Mit beiden spielte Eder bereits in diversen Nachwuchs-Nationalteams zusammen. Gegen die Slowakei und zum Abschluss am Sonntag stand er dann mit Loibl, Marcus Kink und Brent Raedeke (beide Adler Mannheim) in einer Reihe und tat sich entsprechend schwerer. „Wir haben nicht lange Zeit gehabt, uns aneinander zu gewöhnen.“ Nur zwei Mal ließ Sturm vorher trainieren.

Der Nationalcoach hatte hinterher noch einige Anregungen für Eder. „Ein paar Kleinigkeiten sind noch ausbaufähig, wie mein Verhalten in der neutralen Zone. Er meinte, dass das aber auch am System liegen kann.“ Dieses unterscheidet sich nämlich zu dem beim EHC. Beim DEB sind die Spieler starrer in ihren Positionen, in München muss jeder alles spielen können. Entsprechend bekommen die Stürmer beim EHC mehr Druck von den Verteidigern. Insgesamt gesehen ist die Premiere also geglückt. „Es war alles ganz gut“, meint Eder.

Bis Mittwoch hat er nun frei, ehe es in der Liga weitergeht. Ob das in München oder beim kleinen Kooperationspartner SC Riessersee der Fall sein wird, erfährt er kurzfristig. Bis dahin heißt es abschalten und Kopf frei kriegen. Und um seine Trikots will sich Eder kümmern. „Das vom ersten Spiel werde ich einrahmen und aufhängen.“ Es bekommt einen Ehrenplatz.