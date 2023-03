Die Gesundheit geht vor: Annika Morgan vor Big Air verhalten

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Der letzte Rail wurde Annika Morgan im Slopestyle zum Verhängnis. © Mateusz Kielpinski (FIS)

Annika Morgan startet bei den Weltmeisterschaften in Bakuriani im Big Air. Die Snowboarderin ist vor allem auf ihre Gesundheit bedacht.

Miesbach – Die Ziele von Annika Morgan für den Big-Air-Wettbewerb bei den Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) klingen etwas martialisch. „Mein Ziel ist es, zu überleben und mich nicht zu verletzten“, sagt die Snowboarderin vom SC Miesbach. Der Grund ist einmal mehr das Wetter: Nach einigen schönen Tagen seien Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h angesagt, berichtet die 21-Jährige. Für ihre eigene Sicherheit kämpften die Snowboarder darum, dass das Big Air auf Donnerstag vorverlegt wird. Mit Erfolg. Die Qualifikation ist für Donnerstag angesetzt, das Finale weiterhin für Sonntag, 5. März.

Mit ihrem zwölften Platz im Slopestyle ist sie mit ein paar Tagen Abstand zufrieden. „Ich weiß, dass ich nicht auf dem Podium gestanden wäre, wenn ich den Run gelandet hätte“, erklärt die Mittenwalderin, dass sie sich nur im ersten Moment über den Fehler am letzten Rail wirklich geärgert habe. „Der Wettbewerb hat trotzdem viel Spaß gemacht.“

Abseits der Pisten ist es mit dem Spaß dagegen so eine Sache. Zwar sorgte das Zuschauen bei den Männern, den Ski-Slopestylern und der Halfpipe-Qualifikation für etwas Abwechslung. Doch wirklich viel ist am Kleinen Kaukasus nicht geboten. Morgan berichtet von etwas Shopping in einem Second-Hand-Laden. „Wir haben uns auch ein bisschen um streunende Hunde gekümmert. Aber es gibt nicht so viel, was man machen kann.“ Im Hotel spielen sie viel Karten, außerdem hat Morgan ein Lied geschrieben.

Welche Sprünge Annika Morgan beim Big Air zeigen wird, entscheidet sie erst kurzfristig und an die Verhältnisse angepasst. In der Qualifikation und im Finale der besten Acht hat jede Starterin drei Versuche, muss sich aber in zwei verschiedene Richtungen drehen. „Das Finale wäre cool. Aber die Gesundheit ist wichtiger – und dass ich mich nicht verletzte“, betont Morgan. ses