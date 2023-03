Die Konkurrenz ist groß: Johanna Puff startet in J-WM

Johanna Puff. © Reichert/kn

Biathletin Johanna Puff kämpft bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan um Titel und hat auch die Chance auf den Sieg in IBU-Junior-Cup.

Bayrischzell – Im kasachischen Schtschutschinsk beginnen an diesem Samstag die Junioren-Weltmeisterschaften im Biathlon. Mit dabei: Johanna Puff vom SC Bayrischzell.

Die frisch gekürte Merkur-Nachwuchssportlerin des Jahres zeigte zuletzt in Haanja und Madona, dass sie nach ihrer Zwangspause wieder mithalten kann. Nun hofft sie, an ihre gezeigten Leistungen anknüpfen und sich nicht nur mit guten Resultaten bei den Titelkämpfen belohnen zu können. Nach der letzten großen internationalen Veranstaltung werden auch die Besten in der Gesamtwertung des IBU-Junior-Cups ermittelt, und da liegt die 20-Jährige sowohl als Zweite in der Gesamtwertung, als auch als Vierte im Einzel in hervorragender Ausgangsposition.

Die Junioren-Weltmeisterschaften sind die erste internationale Veranstaltung im Skisportzentrum im hügeligen, steppenartigen Nordosten Kasachstans. Und auch bei den Disziplinen gibt es ein Novum: Die Mixed-Staffeln, mit denen an diesem Samstag die Wettbewerbe eröffnet werden. Erst kürzlich holte sich Puff hier Silber bei den Europameisterschaften im lettischen Madona (wir berichteten). Ein gutes Omen.

Weltmeisterschaft als Zugabe einer Saison

Dennoch gibt sich die Oberaudorferin zurückhaltend. „Ich freue mich auf die WM“, sagt sie, schränkt gleichzeitig aber ein: „Eine Prognose ist schwierig, weil die Konkurrenz ziemlich groß ist. Da muss ich meine beste Leistung abrufen und schauen, was daraus wird.“ Den Infekt, der sie im Dezember und Januar „gesundheitlich ziemlich mitgenommen hat“, hat sie rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt überwunden.

Nach einigen Tagen des Akklimatisierens und der offiziellen Eröffnung ist das Team von Andreas Birnbacher heiß auf die ersten Wettkämpfe, die mit der Verfolgung am 12. März ihren Abschluss finden. Der Mixed-Staffel-Weltmeister von 2008 und Trainer der Sportfördergruppe ist zuversichtlich: „Wir haben eine recht ordentliche Mannschaft beisammen. Eine coole Truppe, die sich hervorragend entwickelt hat.“ Für Puff gibt er sich zuversichtlich, wenngleich er an die besonderen Gesetze der Titelkämpfe erinnert. „Eine Weltmeisterschaft ist für mich immer eine Zugabe zum Ende einer Saison, alles muss passen.“

Im Vorjahr holte Puff in Soldier Hollow zusammen mit Mareike Braun und Luise Müller Silber mit der Staffel. Heuer ist sie die einzige des Trios, die noch in der Juniorinnen-Klasse starten darf und alles für einen schönen Abschied aus dem Nachwuchs-Biathlon tun wird. sie