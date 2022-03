Die Mission Klassenerhalt beginnt: TuS Holzkirchen II startet mit dem Abstiegskracher gegen Sauerlach

Teilen

Fester Bestandteil der ersten und zweiten Mannschaft ist Keeper Markus Grünewald. © tp

Es werden spannende Woche. Und das nicht zuletzt, weil der TuS Holzkirchen II –- wie erwartet – um den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 kämpft. Derzeit befinden sich die Grün-Weißen noch am rettenden Ufer, doch schon am Sonntag wartet mit dem TSV Sauerlach ein absoluter Abstiegskracher gleich zum Auftakt in das Fußballjahr 2022.

„Das ist ein Gegner, den wir in jedem Fall mit einem gewissen Abstand hinter uns lassen wollen“, betont TuS-Coach Kemal Kilic. „Wir möchten dieses Spiel unbedingt gewinnen.“ Drei Punkte sollen es also gleich zu Beginn werden. Was den TuS-Übungsleiter allerdings in den verbleibenden Spielen der Kreisliga-Saison erwarten wird, gleicht einer regelrechten Wundertüte. Denn: Das Ziel der TuS-Reserve ist es, zahlreiche Spieler an den Landesliga-Kader heranzuführen. Gut für die Akteure, gut für den TuS, aber nicht leicht für zweite Mannschaft.

So haben sich zuletzt Lukas Krepek, Florian Mayer, Felix Höger und auch Markus Grünewald in den Dunstkreis der ersten Mannschaft gespielt. „Meine Aufgabe ist es, diese Spieler heranzuführen“, erklärt Kilic. „Wir werden künftig noch mehr auf unsere gut talentierten Akteure aus der A-Jugend zurückgreifen.“

Das muss freilich kein ein Nachteil für die sportliche Perspektive des TuS Holzkirchen II sein. Allerdings: Es wird schwer bis fast unmöglich werden, über die Rückrunde eine eingespielte Truppe zu formen. „Wir werden auch immer wieder Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhalten“, sagt Kilic.

Lukas Krepek ist Stammspieler in der Reserve und auf dem Sprung in die erste Mannschaft des TuS Holzkirchen. © al

Für Holzkirchens Übungsleiter bedeutet das, einerseits zu entwickeln, aber andererseits das große Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. Den Kern der Reserve sollen so Drilon Shukaj, Leo Eichner und Tristan Hummelsberger bilden.

Indes verlief die Wintervorbereitung nur bedingt nach Plan. „Sie war suboptimal“, stellt Kilic fest. „Zwar haben wir mit Anfang Februar sehr zeitig angefangen, aber wir mussten witterungsbedingt bis zuletzt auf Kunstrasen trainieren.“ Erst seit dieser Woche bittet der TuS-Trainer seine Mannen wieder auf den Rasen an der Haidstraße.

Gerade noch pünktlich, um das so wichtige Auftaktspiel gegen den Nachbarn aus Sauerlach auch mit ein wenig Übung auf Rasen bestreiten zu können. Zudem hatten die TuS-Kicker mit den üblichen Problemen in diesen Zeiten zu kämpfen. So gesellten sich einige Corona-Fälle zu muskulären Schwierigkeiten sowie konditionellen Schwächen. „Die Trainingsbeteiligung hätte besser sein können“, sagt Kilic. „Wir konnten daher nicht alles machen.“

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Diese Schwankungen zeigten sich nicht zuletzt in den drei Testspielen. Einem 2:4 gegen die vereinseigene U19 folgte ein 1:4 gegen die U19 des TSV 1860 Rosenheim. Abschließend konnte man sich dann gegen den Kreisklassisten aus Darching mit 4:1 durchsetzen. Wo der TuS vor dem Punktspielauftakt nun steht? Schwer zu sagen. „Wir haben einige Spielsysteme ausprobiert und wollen vorne effektiver sein“, sagt Kilic. Ein Dreier am Sonntag wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung.