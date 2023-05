Viertelfinale oder Abstiegskampf

Der Hartpenninger Stefan Zellermayer fällt verletzt aus. © Albert Kamhuber

Die Stockschützen des TSV Hartpenning kämpfen im direkten Duell mit dem SC Zell um die Teilnahme am Viertelfinale. Dabei müssen sie auf den verletzten Stefan Zellermayer verzichten.

Hartpenning – Die Stockschützen des TSV Hartpenning starten bereits in die zweite Hälfte der Bundesliga-Vorrunde. In der 1. Bundesliga Süd ist die TSV-Moarschaft am Samstag um 16 Uhr beim SC Zell zu Gast.

Dabei treffen die beiden Teams aufeinander, die in der Gruppe B wohl den zweiten Viertelfinalisten unter sich ausmachen werden. An der Tabellenspitze wird der TSV Peiting (6:0 Punkte) kaum mehr zu stoppen sein. Der Aufsteiger EC Passau-Neustift liegt ohne Punktgewinn am Tabellenende. Mit jeweils zwei Punkten nehmen Hartpenning und Zell die Ränge zwei und drei ein.

„Es ist ein vorentscheidendes Spiel. Für uns geht es darum, ob der Weg Richtung Viertelfinale führt oder ob wir gegen den Abstieg kämpfen werden“, erklärt TSV-Sprecher Gustl Maurer. Die Hartpenninger werden in Peiting mit fast der gleichen Mannschaft wie beim letzten Spiel anreisen, das sie auf dem ungewohnten Like-Ice-Belag mit 2:8 verloren. Maurer wird an der Seite von Peter Erlacher, Andreas Lambert und Stefan Quercher antreten, als Ersatzmann reist Hardl Gambs mit in die Nähe von Regensburg.

Nicht mit dabei sein wird in den nächsten Wochen Stefan Zellermayer. Der mehrfache Weltmeister hat sich beim Fußball am Handgelenk verletzt und darf in den nächsten vier bis sechs Wochen keinen Eisstock in die Hand nehmen.

„Ich sehe die Chancen bei 50 zu 50. Zell können wir schlagen, wenn wir gut drauf sind. Wir können aber genauso verlieren“, sagt Maurer. Große Überraschungen wird es auf beiden Seiten keine geben. Die Moarschaften kennen sich aus den vergangenen Jahren, dazu ähnelt die Pflasterbahn beim SC Zell der Bahn in Hartpenning. „Zell hat viele Fans, die Halle ist mit über 100 Leuten eigentlich immer voll, und die machen viel Stimmung. Da sehe ich einen kleinen Vorteil für Zell, aber das motiviert uns auch. Wir werden uns nicht verstecken“, meint Maurer.

Das Training gestaltete sich zuletzt allerdings schwierig. Lambert konnte wegen Schmerzen am Zeh nicht trainieren, Erlacher ist beruflich sehr eingespannt. „Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus, aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken und sind optimistisch“, sagt der TSV-Sprecher.

Mindestens einen Zähler wollen die Hartpenninger mit zurück ins Oberland nehmen, dann hätten sie im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale alle Trümpfe selbst in der Hand. ts