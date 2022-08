Die Wadlbeißer stellen sich vor: Michael Ehams Anker im Landkreis

Podcast-Team

Von Sebastian Schuch schließen

Vom Fragenden zum Befragten: Das Podcast-Team der Heimatzeitung stellt sich vor. Den Auftakt macht Michael Eham.

Miesbach – Normalerweise stellen die Mitarbeiter der Heimatzeitung im Wadlbeißer-Podcast den Gästen die Fragen. In der Rubrik „Die Wadlbeißer stellen sich vor“ sind sie die Befragten und stellen sich vor. Den Auftakt macht Michael Eham.

Der 26-Jährige spricht unter anderem über...

...seine Vorbereitung auf den Alpentriathlon 2018: „Die Redaktion hatte die Idee, dass wir teilnehmen könnte. Da habe ich gesagt, das würde ich gerne machen – ohne wirklich zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Ich hatte wahnsinnig großen Respekt vor dem Triathlon. Drei Monate habe ich dementsprechend viel trainiert und Tipps von Leuten aus dem Landkreis bekommen.“

...seinen „Lago-Lauf“ vom Tegernsee an den Gardasee: „Jeder, der die Alpen schon mal überquert hat, weiß, wie schön die Berglandschaft sein kann. Es waren nicht nur die Seen. Wir hatten eine Etappe vom Schlegeisspeicher über den Alpenkamm ins Pustertal. Das ist beeindruckend, einfach nur wunderschön. Das entschädigt das Leiden.“

...seine Begeisterung für Ausdauersport: „Ich habe mit der olympischen Distanz im Triathlon angefangen. Sich Projekte vornehmen, ein Ziel setzen, so was zu finishen, das macht irgendwie süchtig. Das lässt mich so Ideen haben wie den „Unten nach oben“-Triathlon vergangenes Jahr. Dadurch, dass ich vermutlich nie in einem Wettkampf mit professionellen Sportlern messen kann, setzte ich mir andere Ziele.“

...die Arbeit bei der Heimatzeitung: „Ich habe das Glück, das zu tun, was mir Spaß macht. Das ist mein Anker im Landkreis, weil ich durch die Arbeit beim Merkur mitbekomme, was so los ist.“

...was ihm am meisten und am wenigsten Spaß macht: „Am wenigsten Spaß macht mir, Interviews zu transkribieren, also aufzuschreiben. Daraus schöne Geschichte zu stricken, macht wieder viel Spaß. Grundsätzlich ist das Treffen auf Menschen das, was mir Spaß macht. Der Werkzeugkasten ist immer der gleiche. Diesen dann bei verschiedenen Themen anzuwenden, das ist das, was am meisten Spaß macht.“

...seine Lieblingssportarten: „Ich habe keine Sportart, über die ich am liebsten berichte. Ich will die Menschen dahinter zeigen. Am zeitintensivsten verfolge ich Fußball, weil es am medienpräsentesten ist. Im Winter schaue ich fast jeden Biathlon-Weltcup. Und sonst... bin ich einfach sportbegeistert und schaue mir einfach alles an.“ (lacht)

...seine ersten Schritte als Hallensprecher beim TEV Miesbach: „Ich war Schülersprecher und wir haben immer kurz vor Weihnachten ein Eishockeyspiel Gymnasium gegen Realschule organisiert. Ich habe mir einfach das Mikrofon genommen, weil es niemand anders gemacht hat. Am Tag danach hat mich der TEV gefragt, ob ich nicht Stadionsprecher machen wollen würde.“