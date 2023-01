Drei Titel bei Südbayerischer Hallen-Meisterschaft

Von: Ludwig Stuffer

Zwei Hallen-Titel gewann Lea Mehringer: im Sprint über 60 und 200 Meter. © Ludwig Stuffer

Bei der Südbayerischen Hallen-Meisterschaft holen die Starterinnen aus dem Landkreis Miesbach drei Titel.

Landkreis –- Ein ausgezeichneter Saisonauftakt: Mit drei Goldmedaillen überzeugten die Landkreis-Leichtathletinnen der LG Oberland bei den Südbayerischen Hallen-Meisterschaften in München. In der Werner-von-Linde-Halle im Olympiapark kämpften die besten Leichtathleten aus Oberbayern, Schwaben und Niederbayern um Titelehren.

Nach einer langen verletzungsbedingten Pause absolvierte Lea Mehringer vom TSV Schaftlach wieder ihre ersten Wettkämpfe – und dies mit Bravour. Im 60-Meter-Sprint der weiblichen U18 überstand die eigentliche Hürden-Spezialistin den Vorlauf mit 7,90 Sekunden ebenso mühelos wie die Zwischenrunde mit 7,84 Sekunden. Damit zog sie auch als schnellste Athletin in das Finale ein. Dort machte die 16-Jährige richtig ernst: Mit 7,81 Sekunden spurtete sie souverän zum Südbayern-Titel vor Emilia Kindermann von der LG Stadtwerke München, der letztjährigen deutschen Ranglisten-Ersten über 100 Meter der W14, mit 7,84 Sekunden. „Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Zeit“, erzählte die Schaftlacherin dennoch etwas geknickt, da sie ihre Bestzeit um eine Hundertstelsekunde verfehlte. „Mir ist das eigentlich schon fast zu schnell für ihren ersten Wettkampf“, verriet Trainerin Margret Gremm dagegen hoch zufrieden.

Auch auf der 200-Meter-Strecke präsentierte sich Mehringer als neue südbayerische „Sprint-Königin“. Bei ihrem ersten Hallen-Rennen auf dieser Strecke erzielte sie auf Anhieb 25,87 Sekunden. Am Ende wurde sie mit über sieben Metern Vorsprung neue Meisterin vor Hannah Garreis von der LAG Mittlere Isar mit 27,66 Sekunden. Mit ihren noch locker herausgelaufenen Sprints und den beiden bayerischen Jahresbestzeiten ist sie in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste vorerst Elfte über 200 Meter und auf dem 15. Rang im 60-Meter-Sprint.

Sabrina Zeug gewinnt Titel im Kugelstoßen

Die alte und neue Südbayern-Meisterin im Kugelstoßen der Frauen heißt Sabrina Zeug und kommt von der SG Hausham. Mit 13,88 Metern verbuchte die 30-Jährige die begehrte Goldmedaille vor zwei Athletinnen der LG Stadtwerke München, Julika Marie Bonewit mit 13,13 Metern und Carolin Kupsch mit 12,77 Metern. „Ich bin mit meinem Saisonauftakt halbwegs zufrieden“, sagte Zeug nach ihrem Triumph in der dichten Konkurrenz. „Die Konstanz in der Leistung fehlt noch, denn es waren bei den sechs Versuchen nur zwei gute Resultate vorhanden“, erklärte die ehrgeizige Athletin. „Ich muss schauen, dass ich wieder in Richtung jenseits der 14-Meter-Marke komme, aber die Technik ist noch nicht perfekt“.

Allerdings hatte sie sich mit Trainer Hans Zenzinger nicht speziell für die Südbayerische vorbereitet. Viel wichtiger seien für sie in dieser Hallen-Saison die Süddeutschen und Bayerischen Meisterschaften. „Da ist es dann wichtig, dass alles passt“, prognostizierte die LGO-Athletin. In der Zwischenbilanz klettert Zeug als zweitbeste Bayern auf den neunten Platz in der deutschen Jahresbestenliste, hinter Jule Steuer vom SC Magdeburg mit 16,34 Metern.

Staffel knapp am Podest vorbei

Die 4 x 200-Meter-Staffel der weiblichen U18 der LG Oberland schob sich auf den vierten Platz: Sara Decrusch, Luisa Gellhaus, Antonia Gellhaus (alle SG Hausham) und Sophia Gerg (TV Lenggries) arbeiteten sich auf 1:59,67 Minuten, der Titel ging an die LAG Mittlere Isar mit 1:51,06 Minuten. Quirin Raith vom TSV Schaftlach zeigte bei seinem ersten Meisterschaftsrennen in der Halle seine gute Kondition: Im 400-Meter-Lauf der männlichen U18 arbeitete er sich auf 61,69 Sekunden und wurde Sechster.

Die erst 14-jährige Antonia Gellhaus bestritt ihr erstes 400-Meter-Rennen gegen die ein bis zwei Jahre älteren Gegnerinnen der U18: Die eigentliche Mittelstreckenläuferin erzielte 68,86 Sekunden und belegte damit den neunten Platz. Ihre Schwester Luisa Gellhaus erreichte im 200-Meter-Lauf nach 30,28 Sekunden auf dem 15. Rang das Ziel. sl