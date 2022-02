Drittbeste Süddeutsche: Zeug gewinnt Kugel-Bronze

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Technisch lief es nicht rund bei Sabrina Zeug. © Ralf Görlitz

Gold wäre drin gewesen, doch auch mit Bronze im Kugelstoßen dürfte Sabrina Zeug bei den Süddeutschen Meisterschaften zufrieden sein.

Hausham – Mit der Bronzemedaille kehrte Leichtathletin Sabrina Zeug von der SG Hausham von den süddeutschen Hallen-Meisterschaften in Frankfurt am Main zurück. Dort absolvierte sie ihren letzten großen Auftritt in diesem Winter.

Die amtierende bayerische Titelträgerin startete im Kugelstoßen – und sie hätte die wohl riesige Chance auf die Goldmedaille gehabt. Allerdings wollte es mit der Vier-Kilogramm-Kugel technisch nicht rund laufen. Die kleine Sensation blieb aus. Mit 13,04 Metern erzielte die 29-Jährige eine Durchschnittsleistung und blieb deutlich hinter ihrer Saisonbestleistung von 13,90 Metern zurück. In der Endabrechnung gab es dennoch allen Grund zur Freude, denn die Haushamerin sicherte sich Bronze – eine Medaille, die sie noch nicht oft gewonnen hat.

Dennoch: Die Chancen auf Gold und Silber wären vorhanden gewesen. Süddeutsche Meisterin wurde Katharina Schiele von der TSG Heilbronn mit 14,10 Metern vor Annika Schepers von der SG Dettingen/Donau mit 13,80 Metern. sl