Eher Straßenrennen als Radmarathon: Stefan Oettl gewinnt Altersklasse bei Tour de Kärnten

Schnell in Kärnten: Stefan und Kathrin Oettl aus dem Landkreis. Foto: Privat © Privat

Das nennt man souverän: Stefan Oettl vom Medius Schachenmeier Bike Base Team hat seine Alterklasse bei der Tour de Kärnten gewonnen - und jede Tageswertung.

Landkreis – Eine Woche, sechs Etappen im Dreiländereck Österreich/Slowenien/Italien: Das ist die Tour de Kärnten. Nachdem Stefan und Kathrin Oettl vom Medius Schachenmeier Bike Base Team aus dem Landkreis 2019 ihre Liebe für diese Rundfahrt entdeckt haben, konnten sie heuer nach corona- und zeitlich bedingter Ausfälle wieder an den Start gehen.

Knapp 300 Teilnehmer hatten sich am Faaker See, dem Ausgangspunkt der Etappen zu unterschiedlichen Zielen, eingefunden. Die einzelnen Teilstücke waren zwischen 85 und 105 Kilometern lang die abschließende Fahrt auf den Dobratsch lediglich 16,5 Kilometer. Zudem seien die Etappenprofile weniger ausgeprägt gewesen als 2019, sprich ziemlich flach, berichten die Oettls. „Vom Charakter eher Straßenrennen mit viel Hektik im Feld als Radmarathon.“ Das sei nicht Kathrin Oettls Ding gewesen, weshalb sie sich nach der ersten Etappe auf Erkundungstour in den Triglav Nationalpark in Slowenien begab und erst zur Schlussetappe zurückkehrte.

Besser lief es bei Stefan Oettl. Die kurzen Spitzen hätten nach einer relativ langen Zeit ohne Rennen noch recht wehgetan, aber mit jedem Tag sei mehr von der „alten Rennroutine“ zurückgekehrt. Und doch begleitete ihn bis zur abschließenden Etappe ein Gedanke: „Wann kommt endlich der erste Berg?“ Da ohne Teams die Struktur in den Rennen gefehlt habe, sei permanent attackiert worden, was die Sturzgefahr erhöhte. Also entschloss sich Oettl, viel vorne zu fahren, um den Gerangeln aus dem Weg zu gehen.

Und das sollte sich lohnen: Bei den M45 gewann er jede Etappe und mit 13:26:22.9 Stunden auch seine Altersklasse. In der Gesamtwertung aller Klassen belegte er einen starken achten Platz. Kathrin Oettl fuhr auf der Schlussetappe auf Platz zwei der W40. mm