Ein erster Sieg: Schlierseer Handballer starten wieder

Von: Sebastian Schuch

Kein Trainergespann mehr: Michael Hahn von den SF Föching und Carmen Theer vom TSV Schliersee. © TP-Archiv

Der TSV Schliersee startet wieder bei den Herren – Die SF Föching setzen auf Jugend.

Schliersee/Föching – Etwas überraschend findet sich in der Handballsaison 2022/23 eine Mannschaft aus dem Landkreis Miesbach im Aktiven-Spielbetrieb: Der TSV Schliersee ist mit einem 26:25-Erfolg in die Bezirksklasse gestartet. Überraschend deshalb, weil die Schlierseer einerseits keine Spielgemeinschaft mehr mit den SF Föching bilden und eigentlich erst 2023 mit einer Meldung geplant hatten.

Denn ein Teil der neuen Herrenmannschaft dürfte noch A-Jugend spielen, für einen weiteren Teil ist es das erste Jahr bei den Aktiven und ein dritter Teil wurde reaktiviert. „Jetzt gibt es wieder eine Aufbruchstimmung fürs Handball“, freut sich Trainer Bernhard Kapfberger, der für Carmen Theer übernimmt, die aktuell kürzertritt.

Das hat sich direkt im ersten Saisonspiel gezeigt: In einem ausgeglichenen Spiel ließ sich die Schlierseer Mannschaft auch von einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand in der ersten Hälfte nicht aus der Fassung bringen, sodass es mit 14:14 in die Halbzeit ging. „Wir haben einen großen Teamgeist gezeigt. Alle sind heiß, dass sie wieder spielen können“, sagt Kapfberger.

Mit Beginn der Schlussphase konnten sich die Schlierseer erstmals um drei Treffer absetzen. Zwar glich Kirchheim noch einmal aus, doch Korbinian Bügler erzielte schon zweieinhalb Minuten vor Schlusspfiff den entscheidenden Treffer zum 26:25. „Es gibt schon ein gutes Zusammenspiel zwischen den jüngeren und älteren“, lobt Kapfberger. Auch freut ihn, dass die Jungen nicht nur mitspielen, sondern auch kräftig Tore werfen. So trafen beispielsweise Leon Schmidt und Jonathan Woltereck jeweils sechsmal. Nun hoffen die Schlierseer, dass sich weitere Erfolge einstellen, vielleicht schon am Samstag beim Heimspiel gegen den TSV Trudering II (17.45 Uhr, Landkreishalle Hausham), und so auch die Jugend einen Aufschwung erlebt.

Föching setzt auf Nachwuchs

Voll auf den Nachwuchs setzen in dieser Saison die Föchinger. Die A-Jugend von Michael Hahn und Dag Schneider feierte in der Quali-Runde für die Bezirksoberliga drei Siege in vier Spielen, startete nun aber mit zwei Niederlagen in die Saison. „Wir haben eher eine jüngere A-Jugend. Mehr als die Hälfte kann noch B-Jugend spielen. Umso stärker war die Leistung in der Quali“, erklärt Hahn. Entsprechend müsse man schauen, wie sich die Mannschaft in der Saison entwickle. „Die Perspektive für die nächsten Jahre ist schon richtig gut“, gibt sich Hahn optimistisch. In zwei bis drei Jahren kann er sich vorstellen, dass auch die Föchinger wieder eine Herrenmannschaft stellen. Es gebe einige AH-Spieler, die ihre Erfahrung gerne weitergeben würden.

Für den älteren A-Jugend-Jahrgang gebe es einige Verbindungen zu Nachbarvereinen. Dort könnten die Spieler die Zeit überbrücken. Neben Sauerlach ist auch Schliersee eine Option. „Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen“, betont Hahn, der weiter beobachten möchte, was der ehemalige Partner so treibt. Das gilt sicherlich auch umgekehrt.

Kirchheimer SC – TSV Schliersee 25:26 (14:14)

TSV Schliersee: Schmidt 6, Woltereck 6, Regauer 5, Weber 3, Bügler 3, Kreidl 3.