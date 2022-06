Miesbacher Helmut Ostermeier segelte schneller als so mancher Olympiasieger

Von: Sebastian Schuch

Gut verstanden hat sich Ostermeier auch mit Vorschoter Matthias Bier (außen). © Foto: Privat/Repro: THOMAS PLETTENBERG

Der Miesbacher Helmut Ostermeier aus der Region gehörte einst zu den besten Seglern aus dem Landkreis und schlug so manchen Olympiasieger. Er blickt auf viele Jahr auf den Wellen zurück.

Miesbach – Helmut Ostermeier ist im Laufe seiner Segelkarriere viel rumgekommen, nahm an Welt- und Europameisterschaften teil, fuhr auf dem Gardasee und bei der prestigeträchtigen Kieler Woche. Die für ihn wertigste Trophäe stammt aber aus dem Landkreis: der Sieg in der olympischen Tempest-Klasse auf dem Tegernsee. „Da hab’ ich Heinz Laprell geschlagen“, erinnert sich der 83-Jährige und strahlt. Laprell startete kurze Zeit nach der Regatta auf dem Tegernsee gemeinsam mit Wolf Stadler für den Yacht-Club am Tegernsee (YCaT) bei den Wettbewerben in Kiel, die zu den Olympischen Sommerspielen in München zählten. Doch kurz davor war Ostermeier schneller.

Laprell sollte in Ostermeiers langer Segelkarriere nicht der einzige Olympiasieger bleiben, der bei einer Regatta den Kürzeren gegen die Miesbacher zog. Den Dänen Paul Elvström (Firefly 1948 sowie Finn 1952, 1956 und 1960) ereilte dieses Schicksal ebenso wie den Brasilianer Lars Sigurd Björkström (Tornado 1980) auf dem Gardasee. Trotz dieser Beweise seines Könnens blieb Ostermeier selbst der ganz große Erfolg verwehrt. Wobei er sich als Dritter der Europameisterschaft 1984 in der Stampede-Klasse und zahlreiche weitere gute Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften wahrlich nicht verstecken braucht.

Gepackt hat Ostermeier die Segelleidenschaft Anfang der 1950er Jahre. „Wir sind mit zwölf, 13 Jahren oft mit dem Radl zum Seehamer See zum Zelten gefahren“, erinnert er sich. Eines Tages sei der damalige Chef des Bekleidungshauses Jäger dort gewesen und habe ein Faltboot dabei gehabt. „Da habe ich gefragt, ob ich beim Bauen helfen darf“, berichtet Ostermeier. „Dann packt er das Segel aus und fragt, ob ich mitfahren will.“ Die Augen des Miesbachers leuchten noch heute. Ein paar Jahre später, 1956 mit 17 Jahren, hatte Ostermeier gemeinsam mit dem Seehamer Leonhard Höß seine erste eigene Rennjolle gebaut: die „Mecki 1“. In diesem Jahr starteten sie die erste Regatta am Seehamer See. In den folgenden Jahren baute er „Mecki 2“. „Mit der sind wir zum Teil sauschnell gefahren, da haben sie geschaut am Tegernsee“, berichtet er über seine Zeit beim YCaT

Unscheinbar aber mit wertvollen Erinnerungen besetzt ist der Pokal vom Tegernsee 1972. © THOMAS PLETTENBERG

Gründungsmitglied des Schlierseer Segel Clubs

Diese endete 1961. Am 19. Juli gründete er mit acht Gleichgesinnten im Café Milchhäusl den Schlierseer Segel Club (SSC), dem er bis heute verbunden und seit 2001 Ehrenmitglied ist. Somit zeigte er Laprell 1972 bei dessen Heimrennen das Heck. „Mein Vorschoter hatte einen Oberschenkelbruch und hat nicht ins Trapez gekonnt. Das musste ich als Steuermann machen“, betont Ostermeier.

Im Folgejahr startete er das erste Mal bei einer EM. Auf dem Gardasee. „Dort sind die ganzen Boote gewogen worden. Bei mir haben sie so komisch geschaut.“ Im Vergleich sei sein größtenteils selbst gebautes Boot zehn bis 15 Kilo zu schwer gewesen. „Ein schweres Boot hat keine Chance.“ Überhaupt sei rückblickend das Material immer wieder ein Problem gewesen. Aber: „Boote bauen hat damals dazugehört.“ Es waren andere Zeiten.

Unerfolgreich war Ostermeier beileibe nicht. Davon zeugen Dutzende Pokale, gut 150 Krüge von Regatten, die nicht nur das Wohn- und Esszimmer Ostermeiers zieren, sondern zusätzlich im Fitnessraum eineinhalb Wände einnehmen, diverse Ergebnislisten und unzählige Fotos, die er bis heute in Ehren hält. Allein das Blaue Band, die Vereinsmeisterschaft des SSC, hat der 83-Jährige 27-mal gewonnen. Damit ist er selbstverständlich Rekordsieger.

Ostermeier kann Aufwand nicht mehr nachvollziehen

Und doch kann der gelernte Landmaschinenmechanikermeister den ganzen (finanziellen) Aufwand mit Bootbauen, Reisen und, und, und heute laut eigener Aussage nicht mehr nachvollziehen. Die Zeit, 1995 segelte Ostermeier seine letzte große Regatta und war noch bis vor etwa zehn Jahren aktiv, sei zwar sehr emotional gewesen, aber zu oft habe die Familie zurückstecken müssen. Auch, wenn Sohn Florian „ein super Vorschoter geworden“ sei. Dazu war der 83-Jährige ein ganz passabler Eishockey-Spieler beim TEV Miesbach, was weitere Zeit in Anspruch nahm – wenn er sie abseits des Segelns erübrigen konnte

Gemeinsam mit seinem Sohn Florian segelte Helmut Ostermeier beim Alpencup 1996. © Foto: Privat/Repro: THOMAS PLETTENBERG

Kurz darauf kommt Ostermeier auf eine große Dartregatta auf dem Gardasee zu sprechen. Erist wieder voll dabei, erinnert sich an jedes noch so kleine Detail, dass er sich nach drei ersten Plätzen schon als Sieger wähnte. Doch weil er vierte Wettfahrt versäumte, hat er die Regatta doch nicht gewonnen. Er erzählt, als sie das erst ein paar Wochen und nicht Jahrzehnte her. Da ist sie wieder, die Leidenschaft, die ihn fast sein ganzes Leben begleitet und bis heute nicht losgelassen hat.