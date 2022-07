Ein perfektes Rennen mit Bonus: Andreas Lenz erneut für Hawaii qualifiziert

Teilen

Auf der Iron-Man-Wand auf Hawaii durfte sich Andreas Lenz schon 2019 verewigen. © Privat

Andreas Lenz will es noch mal wissen: Der Miesbacher hat sich zum zweiten Mal für die Iron-Man-WM auf Hawaii qualifiziert, wenn auch etwas zufällig.

Miesbach – „Eigentlich“, dachte Triathlet Andreas Lenz, „wäre die Saison nach dem Alpentriathlon am Schliersee zu Ende gewesen.“ Am 17. Juli startet der Miesbacher als Mitfavorit in die olympische Distanz seines Heimatevents. Doch seine Saison geht noch weiter. Genauer gesagt verlängert sie sich um 83 Tage. Denn Andreas Lenz hat sich nach 2019 zum zweiten Mal für die Iron-Man-Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifiziert. Beim Iron Man in Nizza wurde der 31-Jährige Dritter in der Altersklasse der 30- bis 35-Jährigen. Im Gesamtklassement der Altersklassenathleten – also ohne Profis – legte er die siebtbeste Zeit hin und war bester Deutscher.

„Ich habe im Winter das Schwimmen mal gescheit angepackt“, erzählt Lenz. Zum Vergleich: Beim Challenge in Roth im vergangenen September schwamm der Radspezialist die 3,8 Kilometer im Main-Donau-Kanal noch in 1:21 Stunden. Im Mittelmeer vor Nizza legte er eine deutlich schnellere Zeit von 1:03 Stunden hin. Die anspruchsvolle Radstrecke über 180 Kilometer und mehr als 2400 Höhenmetern kam dem Athleten des Medius Schachenmeier Bike Base Teams entgegen. Mit 5:07:40 Stunden zeigte Lenz die viertbeste Zeit aller Altersklassen-Athleten.

Gemeinsam mit einigen Teamkolleginnen und Teamkollegen, die beim Ironman 70.3 – also der Hälfte der Langdistanz – antraten, war er nach Frankreich gereist. „Alex Zdovcs hatte die Idee, aus seinem Nizza-Start ein Teamevent zu machen“, erzählt Lenz. Außerdem waren unter anderem noch Michaela Köster (Achte in ihrer Altersklasse) und Max Acher am Start. Acher, früherer Langläufer, bestritt seinen ersten Triathlon überhaupt und trainierte erst seit Weihnachten Schwimmen.

Lenz hat mit Hawaii noch eine Rechnung offen

Beim Marathon hatte Lenz mit dem heftigen Wind und einigen Magenproblemen zu kämpfen. „Das war gar nicht einfach, aber ich bin gut durchgekommen, ohne am Ende einzugehen“, sagt er nach dem Iron Man, den er für sich selbst als „perfektes Rennen“ beschreibt.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Nach dem quälenden Auftritt bei seiner ersten Hawaii-Teilnahme 2019 und dem zähen Challenge Roth im vergangenen Jahr erwischte Lenz endlich wieder einen Top-Tag. Und so geht er am 8. Oktober bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii ein zweites Mal an den Start. „Das ist die Krönung. Eine kleine Rechnung habe ich mit der Strecke noch offen, das war eine bittere Erfahrung. Zum Glück bin ich damals ins Ziel gekommen.“

Die Entscheidung, noch ein zweites Mal die sportlich anspruchsvolle und kostspielige Reise in Angriff zu nehmen, musste er kurzfristig treffen. Denn vor einem Iron Man ist nicht bekannt, wie viele WM-Startplätze zu vergeben sind. „Ich wollte ein gutes Rennen machen und hatte eine Hawaii-Qualifikation im Hinterkopf, aber das war nicht mein Hauptziel“, erklärt Lenz. Die Entscheidung für die Annahme des Startplatzes machte ihm dann wieder eine Teamkollegin leichter. Denn zwei Tage vor Lenz geht die Schlierseerin Katja Kronschnabl ins Wasser – sie hatte sich schon im vergangenen Oktober beim Iron Man von Cascais (Portugal) für die Weltmeisterschaft qualifiziert.