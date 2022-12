Ein Wochenende fürs Selbstvertrauen für Vanessa Hinz

Vanessa Hinz hat ein gutes Gefühl. © DSV

Vanessa Hinz empfiehlt sich beim IBU-Cup in Ridnaun für die Rückkehr in das Weltcupaufgebot der deutschen Biathletinnen.

Schliersee – Für Vanessa Hinz ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. In ihren letzten Auftritten im IBU-Cup hat sie sich für eine zeitnahe Rückkehr in den Weltcup empfohlen. „Ich hoffe natürlich“, gibt die Biathletin vom SC Schliersee zu.

Nach ihrer leidgeplagten Vorbereitung mit Rückenproblemen, einem zweiwöchigen Krankheitsausfall, einem Außenbandriss im Sprunggelenk und einer Sehnenscheidenentzündung in der Hand musste sie zunächst im IBU-Cup, der zweiten Liga im Biathlonsport, antreten. Nun kommt sie wieder Stück für Stück zu alter Stärke zurück. Im italienischen Ridnaun wurde sie im Sprint Zweite, in der Verfolgung Dritte und im Massenstart Fünfte. Ergebnisse, die ihr auf jeden Fall Selbstvertrauen geben.

Vor allem mit ihrer läuferischen Leistung sei sie sehr zufrieden. „Es fehlen manchmal noch ein paar Sachen, aber von Idre nach Ridnaun war schon ein Riesenschritt. Jetzt stimmen auch die Zwischenzeiten wieder mit meinem Gefühl überein“, erzählt Hinz.

Gerade in den Schießeinheiten, ihrer eigentlichen Spezialität, hat Hinz noch Luft nach oben. So hatte sie sich zum Beispiel den sicher geglaubten Sieg im Verfolgungsrennen am Samstag mit zwei Fehlern im letzten Schießen noch nehmen lassen. „Dann fängt das Kopfkino an“, beschreibt sie die Sekunden am Stehendanschlag.

Am Sonntag im Massenstart 60 dann leistete sich die 30-Jährige drei ihrer vier Fehler im Liegendschießen. Eher untypisch, findet Hinz und freut sich aber über null Fehler im letzten Stehendschießen. Auch im Massenstart hätte sie mit nur einem Fehler weniger aufs Podium laufen können. Auf der Zielgerade setzte sie sich immerhin gegen ihre Teamkollegin Juliane Frühwirt durch. Alles in allem war der IBU-Cup in Ridnaun für Vanessa Hinz eine Woche zum Tanken von Selbstvertrauen. emi