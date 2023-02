„Eine Frechheit“: Cheyenne Loch ärgert sich über WM-Kurs

Piste in Georgien

Von Sofia Eham

Die WM der alpinen Snowboarder in Bakuriani beginnt mit viel Unmut über den Kurs. Für ihr eigenes Ausscheiden macht Cheyenne Loch aber nur sich verantwortlich.

Schliersee – Der erste WM-Auftritt der Raceboarderinnen und -boarder im georgischen Bakuriani ist passé. Noch lange nicht vorbei sind allerdings die Diskussionen um den Bewerb. Denn die Bedingungen beim Parallel-Riesenslalom waren alles andere als WM-würdig: „Ehrlich gesagt war das schon eine Frechheit“, sagt Cheyenne Loch vom SC Schliersee.

Die Misere begann sogar schon vor dem Rennen: Ein richtiges Training am WM-Hang war nicht möglich gewesen. Bei der Besichtigung blieb der Lift mehrfach stehen. „Nichts ist fertig, nichts ist wie bei einer WM“, fasst Loch die ersten Tage zusammen. Am Renntag selbst war die Piste dann ungenügend präpariert. Beide Kurse waren sehr schwierig zu fahren, besonders problematisch war aber der rote. Das zeigen exemplarisch die Achtelfinalbegegnungen sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren: In den insgesamt 16 Duellen schaffte lediglich ein Starter auf dem roten Kurs den Sprung ins Viertelfinale. Alle deutschen Achtelfinalisten schieden aus. Weltmeisterin wurde die Japanerin Tsubaki Miki.

Loch sah bei den Finals schon nur noch zu. Sie wurde aufgrund eines Fahrfehlers disqualifiziert. Das lag in diesem Fall nicht an der Piste. „Meine Disqualifikation hat nur mit mir zu tun“, sagt sie. „Ich hatte eigentlich einen guten Qualifikationslauf, wollte dann aber zu viel und bin kurz vor dem Ziel durch ein Tor gefahren.“ Was sie bei den Finals dann als Zuschauerin erlebte, macht sie aber sprachlos: ein Sturz nach dem anderen und schlicht und ergreifend unfaire Bedingungen. Speziell ein Tor auf dem roten Kurs wurde vielen Startern zum Verhängnis – Nachpräparationen Fehlanzeige. „Dabei geht es ja auch um Sicherheitsaspekte“, findet die 28-Jährige, die selbst schon genug Verletzungen durchleben musste. „Es fehlt hier an Erfahrung und an Personal, um so ein Großereignis zu veranstalten“, sagt sie. „Wir sind alle enttäuscht, weil man den Eindruck gewinnt, dass unser Sport nicht richtig wertgeschätzt wird.“

Was bedeutet das nun für die beiden verbleibenden Rennen, den Parallel-Slalom und den Teamwettbewerb? „Wir im Team sind alle hoch motiviert und versuchen, uns von den Bedingungen nicht zu sehr verunsichern zu lassen“, sagt Loch. „Vielleicht erwarten uns ja bessere Bedingungen – die Hoffnung stirbt ja zuletzt.“ Ein kleiner Lichtblick: Immerhin konnten die Boarder am Montag schon mal trainieren. Große Pistenarbeiten waren laut Loch aber nicht festzustellen. seh